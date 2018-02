Baró reconeix que s’ha «trigat molt» a regular el dret de vaga

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, ha admès que la regulació del dret de vaga va amb retard. I és que tot i que hi ha una proposta sobre la taula, el cert és que encara no és definitiva ni està aprovada, tot i que la Constitució recull aquest dret des de fa 25 anys. D’aquesta manera Baró va exposar que «certament s’ha trigat molt a regular el dret de vaga», però alhora va destacar que aquest fet «no l’ha limitat, més aviat el contrari».



Des del seu punt de vista «el dret de vaga ha estat reconegut i es pot invocar directament». És més, defensa que en cap cas existeix una «desprotecció». «Es pot invocar directament davant dels tribunals i queda ja assegurat pel propi text constitucional», va afirmar el demòcrata.



Més crític, en canvi, va ser el president d’SDP, Jaume Bartumeu, que considera que el Govern «no ha volgut regular el dret». Així va recordar que «he llegit alguna barbaritat com que es vol plantejar la reducció de salari de les persones que facin vaga. Això en un país ordenat i legislativament adequat com és França es pot fer, però aquí, al meu entendre, no, perquè la dreta no ha volgut desenvolupar la llei». Així doncs, va remarcar que «ara no poden aplicar l’article 29, no el de la Constitució, sinó el de l’autoritarisme», afegint que algunes de les mesures que es podrien aplicar «serien arbitràries».

Retrets

De fet, des de la formació liderada per l’excap de Govern, ja es va acusar a DA de voler «fer entrar el cau per la cabota» i de «menysprear els treballadors del sector públic» tenint en compte la reforma de la Funció Pública que es vol dur a terme, lamentant que «la intransigència i l’autoritarisme de DA»hagi portat a plantejar una vaga. En aquest sentit van recordar que el 2010, amb un Executiu liderat per Jaume Bartumeu, es va arribar a consensuar un document amb 33 acords per orientar aquesta reforma.

Acció lícita

Sobre la decisió dels funcionaris de tirar endavant una vaga indefinida, Baró considera que és una acció «lícita», «és un dret fonamental i des d’aquest punt de vista no hi ha res a dir», però malgrat això va destacar que «nosaltres pensem que la proposta legislativa s’ha d’acabar d’afinar i perfilar amb els reglaments». Per aquest motiu argumenta que «no es justifica una hostilitat com la que des dels sindicats s’està plantejant».



En canvi, es va mostrar més sorprès per l’anunci de tirar endavant tres ILP en el marc d’aquesta mobilització, com són la llei de responsabilitat política, la llei electoral i la llei d’avançament electoral. «Ens sembla una mica desplaçat», va justificar, insistint que «la llei encara no està entrada a tràmit i després hi ha un procés legislatiu i tot de reglaments que s’han d’elaborar». En la mateixa línia que el ministre de Finances, Jordi Cinca, primer, i la ministra de Funció Pública, després, Ladislau Baró considera que «encara hi ha temps per continuar el diàleg».