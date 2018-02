Caullet: «Andorra haurà d’adaptar-se a les exigències europees»

L’antic conseller tècnic del President de la República francesa i copríncep d’Andorra durant la negociació de la Constitució i posterior representant personal de François Mitterand i Jaques Chirac a Andorra, Jean-Yves Caullet va parlar ahir dels reptes que suposa l’acord d’associació amb la Unió Europea i va considerar que al país «li interessa que les negociacions arribin a bon terme perquè el que perdria Andorra en cas que no hi hagués acord seria molt més important que el que es deixaria de guanyar en un acord que el país considerés insuficient. Haurà d’adaptar-se a les exigències».

L’afer del tabac

«Entenc que la qüestió del tabac és molt important per a Andorra, tant econòmicament com històricament», va destacar Caullet. Tanmateix, va afegir: El bloc internacional a Europa lluita contra el consum de tabac d’una manera o una altra des de fa anys. Era evident que no es podia imaginar una economia al cor d’Europa fonamentada en el tabac i demanar adaptar-se després de 30 o 40 anys. És impossible», va opinar el polític. Caullet va admetre la dificultat de la negociació en aquest àmbit i, en general, en tot l’àmbit relacionat. «Els acords de les condicions econòmiques requereixen molta lucidesa per tractar-los. Cal trobar la manera d’evolucionar tenint això en compte. Serà complicat i difícil», va reflexionar, seriós, l’antic assessor de Mitterrand.

Europa, garantia de futur



«El nivell d’importància de la negociació de l’acord d’Associació amb Europa no és el mateix que el que va tenir la Constitució. És difícil de comparar però la negociació amb Europa condiciona evidentment el futur del Principat per l’economia, pel futur dels joves, per la lliure circulació i tot el que anomenem les grans llibertats europees de les quals és important participar com a país», va indicar Caullet qui va destacar que el Principat, per exemple, té molts joves ben formats que no pot absorbir al teixit laboral i que necessiten millors acords de circulació de persones pel seu futur i el del país.



A l’hora de relacionar la importància de la Constitució i de l’acord d’Associació amb Europa Caullet va fer un símil amb les persones: «La Constitució seria la consciència de l’individu, com funciona i què decideix segons els imputs que rep. Un acord vindria a ser com es comporta la persona davant dels altres».

Veïnatge

«Andorra és un enclavament geogràfic pel qual és molt important inscriure’s en un ordre que sobrepassa els veïnatges immediats i els amplia a d’altres països. Jo diria que la importància de l’acord és existencial», va opinar. Per a Caullet, oposar-se a Europa no suposa cap garantia de salvaguarda de les particularitats andorranes que seguiran evolucionant se signi o no l’acord amb la Unió Europea.