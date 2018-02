Tanca el menjador social per la disminució d’usuaris

El menjador social de cal Focall que gestiona la Creu Roja andorrana deixarà de donar servei a finals del primer trimestre d’aquest l’any. Les persones que necessitin ajuda per satisfer els seus àpats diaris tindran al seu abast una alternativa, ja que des de la Creu Roja s’establirà un conveni amb diferents restaurants del Principat perquè aquestes persones hi puguin anar a menjar i sigui l’ONG qui es faci càrrec del pagament. Aquesta decisió es pren, tal com ha posat en relleu el director general de l’ONG, Jordi Llansó, perquè des que aquest servei es va posar en marxa, el 2013, el volum de persones que el fan servir i, per tant, d’àpats que s’han donat, ha anat a la baixa.



D’aquesta manera, tal com remarca Llansó, quan el servei es va posar en funcionament hi va haver 207 persones que hi van passar i es van servir més de 8.000 àpats. La xifra ha anat davallat i l’any passat hi va haver un total de 78 usuaris als quals es va servir 1.750 àpats. Segons destaca el director general de la Creu Roja andorrana, la davallada «ha estat important» i si bé abans eren moltes les persones que arribaven a aquest servei ara cada cop són menys, la qual cosa ha fet que el projecte no sigui viable econòmicament i s’hagi decidit optar per una alternativa.

Despesa inassumible

D’aquesta manera, recorda que mantenir el menjador obert comporta una estructura de personal i també d’aliments que suposa una despesa econòmica que no és viable, tenint en compte la xifra d’usuaris i el fet que se’ls pot donar una altra alternativa. A més, Llansó recorda que els diners que es destinen al menjador es podran reconduir cap a altres projectes.



Des de l’ONG també es recorda que el ministeri d’Afers Socials dona cobertura a les persones que tenen dificultats per atendre les seves necessitats bàsiques, per exemple a través de les targetes de prepagament perquè puguin anar a fer les seves compres a centres comercials del país.

Altres projectes

De manera paral·lela a la redefinició d’aquest servei, l’entitat treballa per materialitzar aquest any nous projectes, entre els quals un telèfon de l’esperança. La voluntat és que al llarg d’aquest any es pugui fer una prova pilot d’aquest servei per posteriorment poder-lo implementar. Un dels elements claus, precisament, per poder dur a terme aquesta prova serà trobar finançament, segons Llansó.