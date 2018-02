Salut confirma un cinquè cas de sarna a la Seu

Poca maniobra hi ha davant una UE buròcrata

Tampoc es té constància de cap altre cas a l’escola Joan Rebull de Reus, però tot i així va recordar que el període d’incubació de la malaltia és llarg, entre una i sis setmanes, i per tant, encara es pot donar cert «degoteig» de casos nous en els darrers llocs detectats. D’altra banda va manifestar que només es declaren els brots i no pas els casos aïllats, que també se’n donen.

Amb tot, sí que va reconèixer que no és tant habitual que es doni en centres hospitalaris però va avançar que cap dels dos, el Moisès Broggi de Sant Joan Despí i el Sant Joan de Reus, ha registrat cap nou cas els darrers dies, un fet que va qualificar de «bon missatge».

Amb el de la Seu, ja són 20 els brots de sarna que s’han detectat aquest any a tot Catalunya. Aquests brots han afectat a un total de 136 persones. Malgrat aquestes dades, el secretari de Salut Pública, Joan Guix va voler fer una crida a la calma i va assegurar que és una situació «normal» i que «la realitat és la mateixa» que en altres anys, però que és una malaltia que ara es declara més per part dels metges.

Segons va publicar el diari Segre, la cinquena afectada seria la mare d’un dels tres alumnes a qui es va detectar la malaltia de la pell causada per un paràsit. L’altra afectada seria una monitora del centre educatiu. De fet, davant l’alerta donada la setmana passada per la detecció de quatre casos de sarna a la Seu d’Urgell, des del departament de Salut es va voler tranquil·litzar a tothom assegurant que els pacients ja havien rebut el tractament escaient i que es trobaven fora de perill.

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir que s’ha detectat un cinquè cas de sarna a la Seu d’Urgell i que se suma als quatre diagnosticats la setmana passada a l’Institut la Valira de la capital alturgellenca. Des del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran es va especificar que s’està seguint el protocol habitual de tractament i prevenció per als pacients i els seus familiars i que el problema es considera en «vies de control».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació