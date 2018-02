El PS demana el conveni col·lectiu de Ctrasa

La consellera general del PS, Rosa Gili, ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual vol que se li faciliti, si és que aquest ja està tancat, el conveni col·lectiu que han negociat entre la direcció i els treballadors del centre de tractament de residus. Segons es va informar a través d’un comunicat, la parlamentària ha volgut recordar que fa un any i mig el Govern va informar que s’estava treballant en aquest acord del qual es vol tenir una còpia per fer la tasca de control, en aquest cas, a una societat de titularitat pública.



La consellera general d’Escaldes ha fet la petició aquesta setmana via una demanda d’informació. En concret ha sol·licitat que li sigui facilitada, en el menor termini que sigui possible, la «còpia del conveni col·lectiu que regula els aspectes laborals dels treballadors de Ctrasa».



Gili va recordar que «s’havia parlat durant una sessió parlamentària que s’estava treballant en el conveni a dins l’empresa». La qüestió va sorgir, concretament, durant un consell de preguntes celebrat a finals del 2016 on, justament, es va abordar el problemàtic clima laboral existent al forn incinerador. En aquells moments es va saber que hi havia desavinences greus entre la direcció de Ctrasa i els treballadors i que s’havien produït nombroses baixes entre els empleats. Amb el conveni s’havia de posar remei a tots aquests conflictes. És per això que Gili va exposar que, si l’acord col·lectiu ja està tancat, «volem tenir-hi accés dins el marc de control al Govern o en aquet cas, a una institució pública».