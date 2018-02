El tercer, a dos triomfs

Molt poques vegades s’ha vist una igualtat tan marcada a la Lliga Endesa, després d’una volta sencera i dos partits ja disputats de la segona volta. MoraBanc i Múrcia (a qui els tricolors han pispat la novena posició en igualar el bagatge i superar-lo en l’average), novè i desè respectivament, i per tant fora de les places de play-off, estan a tan sols dues victòries del tercer classificat, ara mateix el Barça.

Si en els darrers anys hi ha hagut fins a sis equips intocables a la part alta de la taula –Madrid, Barça, València, Baskònia, Gran Canària i Unicaja–, en aquesta temporada tot menys la primera posició d’un Madrid que va sobrat malgrat la derrota al Poliesportiu, es pot qüestionar. Fa tres jornades, després de la derrota a la pista de l’Estudiantes, els tricolors eren desens, i estaven a dos triomfs del top-8 i a quatre del tercer. Tres victòries consecutives després pràcticament no s’han guanyat posicions però sí s’ha retallat una victòria respecte al vuitè classificat –i també setè– i dues respecte a la zona noble, a la qual s’ha colat el Fuenlabrada tot i que ja fa unes setmanes que comença a desinflar-se.

Tampoc es poden despistar els de Peñarroya perquè amb un triomf menys hi ha l’Obradoiro i amb dos menys, l’Obradoiro i l’Estudiantes.

I la mateixa situació es viu a la zona baixa; Joventut i Betis continuen ocupant les places de descens, però Saragossa, Bilbao i Burgos no acaben de distanciar-se de la zona vermella, que tenen a dues derrotes. Així doncs, els 18 equips que hi ha en competició tenen alguna cosa en joc; ningú està en la zona morta.

El pròxim dissabte, el MoraBanc buscarà la quarta victòria seguida contra el penúltim, el Joventut. Sobre el paper, hauria d’acabar en un triomf fàcil, però cal recordar que a la primera volta, els tricolors van caure a l’Olímpic de Badalona.

Remuntada a base de triples i de Sanè

El BC MoraBanc Andorra va remuntar contra el Reial Madrid després d’un fluix primer quart gràcies a l’encert des del triple i a un Landing Sanè estratosfèric que va marcar les diferències i va ser decisiu perquè l’equip que dirigeix Peñarroya sumés la tercera victòria seguida en un dels millors partits dels tricolors a la Lliga Endesa.

El partit va ser un autèntic espectacle per als ulls dels 5.000 espectadors –ple total– que es van donar cita al Poliesportiu. El Madrid, líder destacat i que venia amb una sola derrota en 18 partits, ho valia. El MoraBanc, de la seva banda, arribava a la cita després de vèncer el Fuenlabrada i el Barça i deixar enrere les doloroses derrotes precedents davant Estudiantes i Burgos.

El cartell ja seduïa, però una vegada iniciat el partit, tots els al·licients es van quedar petits davant el partidàs que es va veure. D’entrada, Sanè va començar a fer de les seves i els tricolors es van posar set amunt (13-6) però els blancs van reaccionar amb Doncic i Tavares i per a sorpresa de tothom van capgirar la dinàmica radicalment. 19-28 a l’acabament del primer quart. Preocupant, vist l’equip que hi havia davant i la facilitat i rapidesa amb la qual havia eixugat el desavantatge dels primers minuts.

Els tricolors passen de dominar 13-6 al primer quart, a perdre 22-33 al segon

I als primers compassos del segon parcial, la situació no va millorar gaire per al MoraBanc. Carroll va emmudir el Poliesportiu amb un triple que va iluminar el 22-33. En aquell moment van tocar fons Stevic i companyia. Albicy, superb com el seu compatriota francès, va posar-se en pla protagonista, a córrer, a moure ràpid la pilota, amb criteri, buscant escletxes a la pintura per regalar punts o, directament, a deixar assegut a qui tingués davant per anotar ell mateix, sempre traient l’admiració de l’afició amb moviments de mag per anar retallant diferències. Un triple de Jelínek va confirmar els bons números des del triple dels tricolors –10 de 17 als primers vint minuts– que van permetre empatar a 46, tot i que una darrera empenta va permetre els de Laso arribar a la pausa quatre amunt (51-55).

Va arribar el tercer quart amb una pregunta en l’aire: Seria capaç el MoraBanc de treure’s de sobre la sensació d’anar a remolc? És el que estava passant des del 13-6. Els tricolors no perdien de vista el seu rival, però cada vegada que s’apropava, el Madrid treia el talent i tornava a obrir una petita escletxa. Del minut 20 al 30 la cosa no va canviar. Una gran represa va permetre un parcial de 12-2, amb una cistella de Jelínek que va fer pujar el 63-57. I va aparèixer Campazzo per tornar a capgirar la situació. Parcial de 4-15 abans de donar entrada al darrer quart.

I per encarar els darrers deu minuts, nou parcial del Madrid que semblava que havia trencat el partit amb una cistella de Taylor a falta de set minuts que posava el Madrid deu amunt. Però la fe va poder amb tot. El MoraBanc va tornar a retallar a poc a poc liderat per un Sanè que ho ficava tot des de qualsevol distància –6 de 10 en triples– i als dos últims minuts, Diagne i Albicy van ser decisius per encarar l’últim minut per davant. Una falta en atac de Taylor amb 87-84 a 9 segons per al final va acabar de refermar la proesa. Jelínek no va perdonar en els tirs lliures i va sentenciar.

Titulars del duel amb el Madrid

La premsa espanyola va deixar tot tipus de titulars en la victòria de dissabte. El País va titular La fe del BCA derriteix el Madrid i El Mundo va optar per L’emboscada andorrana tomba el Madrid. Dels esportius, As va tirar per Sanè i els triples derroten els blancs, Marca va titular El Real Madrid cau en un festival triplista de l’Andorra malgrat un gran Campazzo, Mundo Deportivo apunta El Madrid també cau a Andorra després de fer-ho amb el Barça i l’Esportiu opta per un El MoraBanc fa la grossa.