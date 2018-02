Pendents de l’espatlla de Marín abans dels Jocs

En quatre dies es celebrarà la inauguració dels Jocs Olímpics d’Hivern Pyeongchang 2018 i Lluís Marín ha fet saltar totes les alarmes. El surfista de neu de la FAE competirà en boardercross el dia 15 però dissabte va afrontar la primera de les dues cites de Copa del Món de Feldberg (Alemanya), va patir cops a la cara i l’espatlla en una col·lisió múltiple als vuitens, va caure contra una xarxa i ahir, tot i disputar les classificatòries i passar a la fase final, va preferir no presentar-se per precaució.

«Després de parlar amb els metges i reflexionar-ho molt, prefereixo descansar i no fer les finals. Crec que és la decisió més intel·ligent. És cert que el que més em falta ara és fer baixades, però també crec que assumiria massa riscos i queden molt pocs dies per als Jocs», va explicar, recordant que a Sotxi fa quatre anys i a Vancouver al 2010, va arribar amb problemes físics i no va viure bones experiències: «Ja vaig arribar a les dues últimes cites olímpiques lesionat i no vull viure la mateixa situació una vegada més. Prefereixo descansar, quedar-me amb les bones sensacions que he tingut a Feldberg i arriba a Pyeongchang amb el millor estat possible amb l’espatlla», va argumentar ahir Marín.

«És la decisió més intel·ligent. Necessito fer baixades, però assumiria massa riscos i queden pocs dies»

Dissabte, quan va xocar, estava protagonitzant una remuntada que demostra que està ràpid i la caiguda el va fer acabar el 28è i sumar 40 punts per a la general. Ahir, a les qualis, va marcar el 20è millor registre a la primera ronda i en la segona va ser el segon més ràpid, per acabar 19è i guanyar-se el bitllet per a una final que va decidir no disputar.

En esquí alpí, dissabte també hi havia un eslàlom del Mundial Citadine a l’estació francesa de Combloux, amb una delegació tricolor formada per l’equip B masculí de la FAE. El més destacat va ser Xavi Cornella, qui va finalitzar en la 16a posició a menys de tres segons del primer classificat, l’eslovac Martin Hyska, després d’una segona mànega especialment bona a la qual va obtenir el cinquè millor temps. Amb tot, va sumar 60 punts FIS i es va quedar a un dels que té actualment. A més, Quim Rodríguez va ser el 22è, Nico Castro el 48è i Albert Torres el 53è.

Ahir, per acabar, es va disputar el supergegant dels Mundials júniors a Davos (Suïssa), però Cande Moreno no va poder finalitzar la cursa.