El càncer colorectal i el mamari són els més freqüents al país

La mateixa font va reconèixer que «la incorporació de la psicooncologia a la cartera de serveis de la Unitat és una altra millora rellevant prevista el 2018». De fet, a finals de 2016 es va anunciar que aquesta contractació tindria lloc durant el 2017. Una altra de les grans millores en l’atenció oncològica al país que suposarà una millora en la qualitat de vida dels pacients serà la instal·lació d’una màquina de radioteràpia en un espai encara per definir, ja que requereix d’un edifici nou per les mesures de seguretat.

Segons va explicar el Govern en un comunicat amb motiu del Dia mundial contra el càncer, una de les fites de l’any passat va ser la «incorporació a ple temps d’un oncòleg que també ha assumit les funcions de coordinació de la unitat d’oncologia». Aquest fitxatge hauria permès, segons la mateixa font, diverses millores «funcionals relacionades amb la Comissió de tumors o amb la protocol·lització de l’atenció». En el primer cas, això ha permès «valorar i escurçar el termini de resposta i una anàlisi dels casos més homogènia». Pel que fa la protocol·lització, ha afavorit la gestió entre l’hospital andorrà i els col·laboradors a l’estranger. El Govern també va destacar el projecte d’oncogeriatria adreçat a les persones «de més de 70 anys amb malaltia o sospita de malaltia neoplàstica». L’objectiu és oferir garanties a les persones que pel seu estat no es poden beneficiar d’un tractament estàndard.

El càncer colorectal i el mamari són els tipus de càncers més freqüents al país segons les dades que va fer públiques la Unitat d’oncologia del SAAS amb motiu del Dia mundial contra el càncer celebrat ahir. La primera varietat va ser la causa del 24% de les noves visites registrades a la unitat durant el 2017, mentre que el càncer de mama, en segona posició, va ser l’afectació que presentaven el 23% de les persones que van ser ateses per primera vegada a la unitat d’oncologia del SAAS l’any passat. En total, es van tractar 192 casos nous de càncer al país entre el desembre de 2016 i el novembre de 2017. Després del de mama, la tercera variant amb més nous casos l’any passat va ser la de pròstata (10%) i la quarta la de pulmó (9%). La Unitat d’oncologia va realitzar en els 12 mesos analitzats fins a 3.106 visites.

