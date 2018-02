Busqueu-me a Facebook perquè m’hi trobareu, busqueu al veí, busqueu al forner o al monitor o monitora del gimnàs que us agrada. Segurament ens trobareu a tots i és que tres de cada quatre andorrans tenim un compte a Facebook, és a dir el 72,5% del país. L’increment relatiu respecte de l’any passat és del 4,8%, tot segons el setè estudi Social Media Friendly de Digui Andorra. Si analitzem les dades, «la franja d’edat 55-64 és la que creix més, amb una xifra relativa del 9%. També és molt notable l’increment relatiu del 16,7% per la franja dels més joves 13-24 anys, després de molts anys de recessió continuada, aquest any se situa a nivell de 2015-2016», diuen els autors de l’informe, qui expliquen la petita picaresca que molt probablement alteri les distribucions d’edat: «Un any més, la dada percentual dels 25-34 anys és superior al que les estadístiques de població ens marcarien, cosa que pot significar que una part dels usuaris, els més joves, no indiquen l’edat real i es posen uns quants anys de més». Per gèneres, obtenim un 50,1% d’homes i un 49,9% de dones.

Instagram



Aquesta és la segona xarxa millor posicionada al país i ha viscut un creixement espectacular del 99,6% entre el principi del 2017 i el del 2018. En total, hi ha uns 45.300 usuaris andorrans a la xarxa visual per excel·lència. «Les franges d’edat 25-34 i 35-44 tenen una penetració majoritària» a Instagram, diu l’estudi.

La tercera xarxa al país és LinkedIn, «amb 23.391 professionals registrats, representa el 53,2% dels assalariats donats d’alta a la CASS». Twitter la segueix amb només 9.749 comptes actius al país.