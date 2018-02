Vehicles atrapats al Túnel del Cadí

Centenars de vehicles estan atrapats aquest diumenge des de fa hores en l'accés al Túnel del Cadí per la Cerdanya com a conseqüència de la nevada. El director general de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort, ha assegurat en declaracions a TV-3 que no contempla "en cap cas" que hi hagi conductors que es vegin obligats a passar la nit a la carretera, però ha donat per fet que molts arribaran molt més tard a casa del que esperaven.

El col·lapse afecta la via a les comarques de la Cerdanya i el Berguedà. La circulació per la C-16 està paralitzada a l'altura de l'entrada del túnel. És obligat circular amb cadenes des de Bellver de Cerdanya a Bagà, la primera localitat després del túnel en direcció Barcelona.

Col·locar les cadenes



El col·lapse, segons Protecció Civil, es veu alimentat per la laboriosa operació a la qual es veuen obligats els conductors en haver de col·locar cadenes en els seus vehicles, a més del treball de les màquines llevaneu, que obliga a tallar la via en un dels dos sentits. Els que no porten cadenes, sempre segons Protecció Civil, han de retrocedir o triar carreteres en les que sí puguin circular.

A més de donar per fet que ningú dormirà al cotxe, Delort ha explicat que no només hi ha problemes a la C-16: s'ha activat el pla Neucat i en total són 30 les carreteres afectades. Tres han estat tancades i en altres 27 les cadenes són obligatòries.