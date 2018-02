La nevada complica la circulació al país i a les carreteres d'accés

La nevada que des d'aquest diumenge afecta tot el Pirineu obliga a circular amb equipaments especials en sentit nord a partir de la sortida d'Encamp, Ordino i Erts i complica la circulació de baixada des de les parròquies altes a les centrals a causa dels vehicles no equipats. Segons informa l'ANA, s'ha registrat trànsit dens a la Massana, tant en sentit nord com en sentit sud. A la zona de la Bartra, a Encamp, tres vehicles han patit un accident sense ferits i han dificultat encara més el trànsit a primera hora del matí fins al centre d'Encamp. Segons els testimonis, es tracta de dos vehicles que circulaven en sentit sud i una furgoneta que anava en direcció nord. No hi ha hagut ferits.



A banda de l'obligació de circular amb equipaments, s'ha restringit la circulació dels vehicles de més de 19 tones a l'accés a França. D'altra banda, el mal temps ha obligat el Govern a anul·lar les activitats d'esquí escolar previstes per aquest dilluns.



La nevada ha deixat fins a 50 centímetres a la base d'Arcalís i 40 centímetres a Grandvalira, segons dades dels dos dominis esquiables. Les pistes romanen obertes. El perill d'allaus se situa a 3 sobre 5 a tot el país i les estacions d'esquí ja han fet tirs controlats que han desencadenat allaus controlades de neu pols. Al Bony de les Neres s'han acumulat 31 centímetres fins a les 7.00 hores del matí. Les previsions apunten que la nevada seguirà al llarg de tot el dia i que es concentrarà sobretot a partir de la cota 900.

La situació a Catalunya

A Catalunya no es descarta que la nevada baixi fins als 400 metres. Són obligatòries les cadenes en diversos punts de la N-260 i a la C-16 entre Puigcerdà i Bagà. A més, a la C-14, a l'alçada de Coll de Nargó, hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme que causa importants retencions. Calen també cadenes entre Coll de Nargó i Adrall.



A Puigcerdà s'han acumulat 30 centímetres de neu i a Das, també a la Cerdanya, 39. Però on més ha nevat és al Ripollès -42 centímetres a Planoles. En canvi, a la Seu d'Urgell han caigut quatre centímetres, tot i que la nevada persisteix. A la Cerdanya s'ha anul·lat tot el transport escolar de la comarca, i a l'Alt Urgell, s'ha suspès el transport entre la Seu d'Urgell i Tuixent i Estamariu, i parcialment cap a Civís i Lles.