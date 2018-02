Túnel del Cadí culpa als conductors

Abasa, la concessionària del túnel del Cadí, considera que "va faltar previsió" per part d'esquiadors i conductors, molts dels quals no portaven ahir cadenes en tornar dels seus desplaçaments, el que va originar retencions en aquesta infraestructura, tot i els reiterats avisos de nevades que s'havien fet.

La neu va complicar ahir la circulació en diverses carreteres catalanes, sobretot a la C-16, a l'altura del túnel del Cadí, el que va provocar hores de retencions, des del migdia i fins a mitjanit.

Un portaveu de la companyia ha explicat a Efe que Tabasa va posar tots els mitjans humans i tècnics al seu abast per facilitar la tornada a casa dels conductors i que, des de la setmana passada, es va estar salant les carreteres i en els panells s'informava que el Meteocat alertava de fortes nevades per diumenge.

La companyia, que en tot moment va treballar en coordinació amb els equips d'emergències, va activar el protocol de neu al migdia i tot l'equip humà dedicat a aquest servei va estar disponible, així com les set màquines llevaneu.

El portaveu de Tabasa ha assegurat que, quan va començar a nevar, van canviar els panells per restringir el pas de camions i autocars i informar de l'ús obligatori de cadenes, ja que malgrat les indicacions havia molts conductors que no les portaven.

Protesta dels conductors



També ha explicat que, en qualsevol operació tornada, a l'altura de Bagà la carretera és estreta i hi ha retencions en una zona que queda fora de la concessió i que, per seguretat, han d'evitar que els cotxes es quedin parats dins del túnel.

Davant de les protestes d'alguns conductors, que asseguren que les barreres es van aixecar tard, el portaveu ha indicat que les barreres es van aixecar cap a les 22.00 hores, "en el moment en què la situació ho permetia per facilitar el pas pel túnel i que no hi hagués retencions dins ".

La companyia ha insistit que el seu treball és "garantir la seguretat per sobre de qualsevol altra cosa", i ha ressaltat que es va avisar perquè s'allargués l'horari de l'àrea de servei i es va parlar amb Protecció Civil perquè donessin major cobertura als conductors.

A hores d'ara, quan contínua nevant molt, és obligatori l'ús de cadenes a la zona i el túnel té restringida la circulació per a autocars i camions.