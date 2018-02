Tres denúncies més per violència de gènere en l'àmbit domèstic

Al llarg de la setmana passada no van faltar les detencions per violència de gènere, que van ser tres, l’estàndard d’una mitjana que lamentablement estan anant a l’alça en els darrers mesos.

Dues van ser durant la nit del dimarts. A Sant Julià de Lòria, un resident de 40 anys va ser acusat per presumpte maltractament a la filla de la seva parella, en una denúncia que curiosament va arribar per part del pare de la menor. L’altre delicte contra la integritat en l’àmbit domèstic va succeir al Pas de la Casa, quan un home resident de 22 anys va agredir presumptament la seva parella amb l’afegit de què se li va trobar en possessió 13 grams de marihuana i dos més d’haixix.

Dissabte al migdia es va produir un tercer delicte envers la integritat en l’àmbit domèstic a Escaldes-Engordany, contra un resident de 24 anys que va reconèixer «haver donat una bufetada» a la seva parella, segons l’informe policial.

Presumpte furt de 2.000€ a la feina

En l’àmbit laboral, un resident de 47 anys va ser denunciar el dimecres de la setmana passada pel gerent de la feina a la qual treballava, un restaurant d’Escaldes-Engordany. L’empleat va ser acusat d’un delicte contra el patrimoni, per un presumpte furt de diners «de la recaptació del seu negoci», segons l’informe policial, amb l’afegit de què la propietària assegura que des que va començar a treballar-hi l’acusat, observa en els tancaments de caixa «un perjudici de 1.950 euros».

La feina del gos ensinistrat a la frontera del riu Runer va donar els seus fruit amb tres detencions per possessió de drogues. Dos d’ells van ser el dilluns i van ser enxampats perquè el gos va marcar amb intensitat els seus genitals. Efectivament, un d’ells, conductor d’un turisme particular no resident de 36 anys, duia dos grams de cocaïna i 0,8 d’haixix. L’altre, un no resident passatger d’un autocar de línia regular resident de 24 anys, amb 0,2 grams de metamphetamina i 1,4 d’haixix.

El tercer va ser caçat al migdia de dissabte, una dona no resident de 27 anys passatgera d’un turisme particular que portava amagat al seu coss 1,8 grams de cocaïna, 1,1 de metamphetamina i 4,7 d’haixix.

Per acabar el balanç de detencions de la setmana passada no van faltar els delictes contra la seguretat del trànsit, totes elles per conduir en estat ebri. Tots ells, en la franja d’edat del 26 als 35 anys, amb taxes que d’entre 0,84 grams per litre i 1,63. A cinc dels sis se’ls hi va fer el control d’alcoholèmia per cometre infraccions al codi de circulació a altes hores de la nit. L’altre va ser en un control rutinari i a més, se li van trobar 2,3 grams de marihuana.