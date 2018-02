La Guàrdia Civil requisa 200 cartrons de tabac a un habitant de la Seu

La Guàrdia Civil va requisar el dimecres de la setmana passada 2.000 paquets de tabac ros de diferents marques a un habitant de la Seu d’Urgell que conduïa un vehicle marca Renault i model Megane amb matrícula espanyola. L’actuació policial es va produir quan efectius de la Guàrdia Civil de Lleida, amb destí a la secció fiscal de la Seu d’Urgell, estaven per la realitzant servei fiscal per les immediacions de la carretera N-145 que uneix amb Andorra i a l’entrada de la localitat alturgellenca van observar com el cotxe del detingut realitzava diverses maniobres estranyes i sospitoses davant la proximitat dels agents.

Identificat el conductor, va acreditar dir-se M. A. M., de 64 anys, espanyol i veí de la Seu, sent l’única persona que hi havia al vehicle.

Quan les autoritats van inspeccionar el cotxe, a l’interior del maleter van trobar quatre embalums embolicats en bosses negres d’escombraries amb els 200 cartrons de tabac de contraban, valorats en 9.275 euros.

Per això, la Guàrdia Civil va procedir a aixecar acta d’aprehensió de Contraban i va dipositar tots els cartrons confiscats i el vehicle del presumpte traficant a disposició de l’administració de la duana de la Farga de Moles que fa frontera amb el Principat.