Web nou de la CASS com a regal pel 50 aniversari

1 d’abril del 1968, dia dels Innocents a França. Andorra tenia uns 15.000 habitants i després de tres anys de treball, va néixer la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), basat en el sistema sanitari gal que encara avui en dia perdura. En un parell de mesos, la parapública complirà 50 anys de vida i com a regal s’ha proposat dos objectius.

Un és el de la creació del nou web, que ja està actiu des de fa uns dies. Ara toca promocionar una eina que es demanava a crits, donat que l’anterior feia deu anys que s’havia fet i estava totalment obsoleta. Des d’ara, el nou portal hauria de permetre agilitzar els tràmits, tant de la parapública com dels usuaris. I és que els resultats de l’activitat de l’àrea d’atenció al client al públic de l’any passat diuen que van haver-hi 128.528 consultes presencials o el que és el mateix, poc més de 352 al dia, i també es va fregar el llindar de les 60.000 trucades telefòniques.

És any d’eleccions i es vol fer pujar el número de votants, massa baix en les votacions anteriors

L’avantatge del nou web és que a més de ser més dinàmic, pràctic i adaptat als mòbils i tablets, permetrà realitzar qualsevol tràmit online, sense la necessitat d’anar a fer cuar, tot i que s’ha baixat el temps d’espera de 10,1 a 7,3 minuts per taula ràpida, de 16 a 11,7 per tràmits generals, de 5,8 a 4,9 per demandes i de 8,1 a 7,1 minuts per pensions.

Si l’antic web ja demanava a crits un canvi, també pesa el fet que s’ha incrementat un 18% el nombre de pins per accedir a la part privada dels assegurats al portal de la CASS per arribar als 23.085.

El servei online s’ampliarà, es farà més ràpid i inclourà un xat per millorar la comunicació amb l’usuari i prestar una atenció més personalitzada, en cas que l’apartat de preguntes freqüents no solucioni dubtes. «Els continguts fan servir un vocabulari fàcil d’entendre i adaptat a l’usuari, no tan tècnic com abans», expliquen des d’atenció al públic, que ha estat el departament de la parapública encarregada de crear el web perquè segons el president del Consell d’Administració, Jean-Michel Rascagneres, «són els que saben més sobre les inquietuds dels usuaris».

L’altre gran objectiu per al 50 aniversari és el de les eleccions per escollir els representants dels assalariats, els pensionistes i els empresaris del Consell d’Administració. «Històricament hi ha una participació baixa, la darrera vegada de prop d’un 4%, i cal una conscienciació», remarca Rascagneres. Sota el lema Creixent amb tu, la parapública exercirà campanyes informatives principalment a mitjans digitals i de paper per informar de la data exacta –serà cap a mitjans de juny– i de tot el que calgui per fer augmentar el número de votants.

Però mig any de vida no es fa cada dia i la CASS ha ampliat el calendari d’activitats per celebrar-ho. Aquest mes hi ha una exposició dels arxius històrics a la planta baixa de la seu de la parapública per veure la seva evolució, al març es faran accions a les escoles i universitats perquè els joves coneguin una mica més d’una figura clau per al ciutadà andorrà i a l’abril i el maig hi haurà una conferència amb experts internacionals sobre l’encaix d’Andorra a Europa i la implicació al sistema de seguretat social.