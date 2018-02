Campanya promocional amb els esportistes locals

El Comú d’Ordino aposta per promocionar les seves instal·lacions amb els esportistes que resideixen a la parròquia, per donar-los a conèixer i fer país. En aquest sentit cinc d’aquests són presents a la nova campanya promocional del Centre Esportiu d’Ordino (CEO).

Jan Missé, Àlex Saura, Xavier Jové, Sandra Herver i David Albós són els protagonistes d’aquesta iniciativa, en una sèrie d’imatges tant en grup com individuals. «No és una campanya per captar socis. És per a que la gent conegui no només els esportistes d’alt nivell mundials, sinó que a la nostra parròquia també tenim una sèrie d’esportistes que estan lluitant per campionats importants i per a que els coneguin, perquè als altres ja els coneix tothom veient-los a la tele», assenyala Jordi Serracanta, conseller de Turisme i Esports de la corporació ordinenca. El CEO compta actualment amb el voltant dels 1.750 socis, una xifra propera a la seva màxima de capacitat.

Missé va participar amb la resta de triatletes en l’acte de presentació. «Són les instal·lacions que utilitzo sovint per preparar les meves competicions i veure’m allà em fa reflexionar i sobretot reflectir el camí on vull anar. Veure que el que estic fent dona els seus fruits i que poc a poc en va construint i consolidant una cosa maca», assegura Missé, que aquesta temporada es posa com a objectiu millorar marques al Campionat d’Espanya. També competirà en curses de muntanya. Jové s’està exercitant darrerament per a realitzar un Ironman i en la categoria cros de triatló, mentre que Saura per raons personals no pot entrenar al nivell que desitjaria i no podrà estar amb l’equip de Madrid, pel que es posa objectius diferents.