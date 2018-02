Els olímpics fan camí cap a PyeongChang

El Jocs Olímpics d’hivern de PyeongChang ja estan a tocar. Divendres comencen amb la cerimònia d’inauguració i les delegacions ja comencen a arribar a Corea del Sud per tal d’aclimatar-se. Els andorrans van iniciar ahir el viatge.

Joan Verdú, Marc Oliveras i Irineu Esteve van sortir d’Andorra on arribaran durant el dia d’avui a PyeonChang. Ho van fer juntament amb els tècnics Pol Ferrer, Antonio Góngora, Guillem Cairat, Joan Erola i Max Tissot. Lluís Marín es trasllada directament des d’Alemanya i Mireia Gutiérrez sortirà demà. Països com els Estats Units, Canadà i Romania ja han començat a desplaçar les seves delegacions, que es presenten nombroses per la quantitat d’esports on hi competeixen.

La cerimònia inaugural és divendres, però l’activitat començarà abans. A partir de demà arrencaran els entrenaments de biatló, luge i salt de trampolí, per a que els competidors comencin a conèixer on han de participar a les seves respectives proves. Els esquiadors alpins també són els que començaran a exercitar-se abans de l’obertura oficial. Serà dijous en una primera jornada d’entrenaments, que repetiran els dos dies posteriors. La cursa és diumenge, amb Verdú i Oliveras.

Moreno, eliminada al supergegant de la combinada

Els Campionats del Món júnior, que s’estan disputant a Davos (Suïssa), tenien la combinada alpina en el programa de la competició femenina del dia. Cande Moreno no va poder concloure la prova, ja que quedava eliminada en la primera mànega, la del supergegant. La guanyadora va ser la suïssa Aline Danioth amb un registre de 2.03,41 minuts. La segona posició del podi va ocupar-la l’eslovena Meta Hrovat (2.03,97), mentre que tercera era l’austríaca Franziska Grtisch (2.04,57). Avui es disputa una primera jornada d’entrenaments de descens a l’estació helvètica i demà es portarà a terme la segona. Dijous serà el torn de la cursa de velocitat, que tancarà aquesta edició dels Mundials júnior.