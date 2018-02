Vendrell reitera la necessitat que el comú guanyi pes a Capesa

La consellera del PS al Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va reiterar ahir el seu malestar perquè la corporació no faci una aposta més decidida per tenir el control de Capesa, la societat que gestiona l’aigua a la parròquia. La crítica l’emmarca en el fet que en el pressupost del 2018 no s’ha previst la partida d’1,3 milions que feia dos anys que s’aprovisionava per una eventual ampliació de capital. «El comú ja no vol lluitar per Capesa. És una manera d’acceptar que mai es farà l’assemblea extraordinària de socis per a l’ampliació de capital», va afirmar ahir en una roda de premsa.



Per aquest motiu va recordar que ja va votar en contra del pressupost i va apuntar que «falta voluntat del comú, però sobretot de Capesa, que sap que qui compraria les accions seria el comú i passaria de tenir el 6% al 23% de les accions». Des del seu punt de vista és vital que «el comú estigui més implicat i sigui més responsable en la gestió de Capesa» i va recordar que perquè se celebri l’assemblea de socis cal que hi assisteixi més del 50% dels accionistes. Una situació que és difícil que es doni per «l’atomització dels títols». D’aquesta manera creu que després de dos anys s’ha tingut temps suficient per poder buscar els accionistes i aconseguir la delegació del vot per tal de garantir la celebració de l’assemblea i que es pugui aprovar l’ampliació de capital.



Des del comú, però, ja es va defensar al seu dia que s’eliminava la partida d’1,3 milions perquè no es considera necessària ja que ara els dipòsits ja estan acabats i per ara la societat no necessita més capital, però que si en algun moment fes falta, no hi hauria problema per fer una transferència de capital. Amb tot, en el marc d’una entrevista amb EL PERIÒDIC, Trini Marín, va detallar que estan estudiant la possibilitat que el comú disposi de la presidència del consell d’administració de la societat. Una qüestió, però, que s’està tractant i que també depèn dels canvis que s’han de fer als estatuts.

Director tècnic

De fet, la consellera socialdemòcrata ahir també va lamentar que el fins fa poc mesos president del consell d’administració, Eduard López Mirmi, s’hagi «autonomenat» director tècnic de la societat. Vendrell va recordar que feia temps que reivindicava aquesta figura però no comparteix les maneres com s’ha adoptat. «S’ha fet sense transparència ni de forma oberta a altres tècnics del país que hi poguessin optar», si bé va voler matisar que «no dic que tingui o no les capacitats per fer la feina».