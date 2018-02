La connexió francesa rutlla

Després de les derrotes davant el San Pablo Burgos i el Movistar Estudiantes, que deixaven al BC MoraBanc Andorra matemàticament fora de la Copa del Rei, ben pocs es podien pensar que l’equip reaccionaria en els següents partits tenint en compte als rivals que tindrien al davant. Però els de Joan Peñarroya van fer-ho, per convèncer aquells que podien tenir dubtes i presentar les seves credencials a participar als play-off, que és l’objectiu que queda per complir aquesta temporada. El bon moment actual s’entén per diferents aspectes, i un d’ells és el moment dolç pel que estan passant alguns jugadors, com el cas d’Andrew Albicy i Landing Sanè.

El conjunt andorrà suma tres victòries consecutives, totes amb equips que estaran aquest mes a la Copa del Rei. Primer es van desfer de l’FC Barcelona Lassa, passant-hi per sobre, per després superar al Montakit Fuenlabrada i el Reial Madrid. Davant els blancs, que sumaven 10 victòries consecutives i que en el que va de campanya tant sols havien perdut un partit a la Lliga Endesa, els jugadors francesos del MoraBanc van tenir un paper destacat. Sanè va demostrar la seva ràpida adaptació al grup, on cada cop es nota més acoblat. Davant els madridistes va anotar 24 punts, amb sis tiples inclosos, a més d’atrapar sis rebots, realitzant també dos taps i una assistència, per una valoració total de 30. La seva actuació estel·lar, però, no li va valer per ser l’MVP de la jornada, que va ser per a Gary Neal (Tecnyconta Saragossa), autor de 36 punts i una valoració de 33.

Qui va entrar entre els més destacats de la 19a jornada va ser Albicy, amb les 10 assistències que va repartir, que van significar 28 punts per als andorrans. D’aquestes passades, vuit van acabar en triple, beneficiant-se en bona part el seu compatriota, especialment fi des de més enllà de la línia dels 6,75 metres. Sanè en va materialitzar sis, igual que Neal, que l’aconseguia amb un balanç de 6/9, un intent menys que el pivot gal del MoraBanc. El jugador del Saragossa també va encapçalar el cap de setmana l’estadística de punts i valoració. A més d’ell i d’Albicy, Deon Thompson (Burgos) va estar entre els escollits, en el rànquing de rebots, amb un total de 12.

A l’alça

El rendiment dels dos francesos està anant en augment als últims partits i coincideix amb la recuperació del MoraBanc. On van presentar millors números va ser en el matx contra el Reial Madrid. Davant el Barça també van tenir un paper destacat. Sanè va fer mal als blaugranes amb 17 punts i 22 de valoració, amb quatre triples. Albicy repartia cinc assistències i n’encistellava sis, amb 9 de valoració. Amb el Funelabrada, en canvi, el base va ser on va tenir la pitjor actuació, amb només un punt i valorava negatiu, mentre que destacava especialment davant el Movistar Estudiantes, aportant 16 punts i tenint una valoració de 24. Tot i així, la seva actuació no va servir per guanyar, ni els 8 punts de Sanè. Contra el Fuenlabrada n’havia aconseguit 11, valorant 15. El primer matx on van estar els dos junts va ser contra el San Pablo Burgos, que va ser una derrota. El base feia 6 punts i valorava amb la mateixa xifra. Era l’estrena de Sanè amb la seva nova samarreta, i es va notar que li faltava acoblament. Va aconseguir dos punts. El pivot en els cinc enfrontamentsde la Lliga Endesa disputats amb els andorrans té una mitjana per matx de 12,4 punts, 4,4 rebots, un tap i una valoració de 14,4.

Les actuacions de Sanè porten a la direcció esportiva de l’entitat a plantejar-se la seva continuïtat. El contracte temporal expira el 4 de març, però amb el rendiment mostrat pensen en allargar-lo fins a final de temporada. Però aquesta situació no només es planteja si tots els lesionats no estan recuperats, sinó fins i tot que es produeixi alguna altra baixa si la plantilla està al complert.

Les personalitats es posen en un ambient diferent a la pista

Tarda completament festiva amb un rerafons solidari. El Poliesportiu d’Andorra va veure una nova edició de la Champions for Unicef. En aquesta ocasió no es va poder realitzar en les dates habituals, les de Nadal, perquè el MoraBanc es trobava en plena competició a l’EuroCup i la Lliga Endesa.

La jornada va tenir diferents parts. La primera era la que reunia un bon grapat de personalitats de la vida social del país en el partit anomenat vintage, on podien enfrontar-se en un matx en el qual es va poder comprovar nivells basquetbolístics de tots els rangs. A continuació es portava a terme el partit on els integrants de la plantilla del conjunt de l’ACB es barrejaven amb esportistes andorrans i residents. Com en duel que el precedia, el menys important era el resultat, i es tractava de passar una bona estona. I sobretot que el públic hi assistís, perquè tota la recaptació es donava íntegrament a Unicef Andorra per al desenvolupament d’alguns dels seus projectes.

Partit Unicef

Dissabte el MoraBanc rep al Divina Seguros Joventut, el penúltim classificat de la Lliga Endesa, corresponent a la 20a jornada. Aquest és el partit Unicef, i en aquest cas tota la recaptació que es produeixi es farà entrega al mateix organisme. Els socis del club podran retirar durant la setmana a les oficines de l’entitat dues entrades a un, tres i cinc euros. H