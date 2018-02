El nombre d’establiments actius augmenta un 5,9% l’any 2017

L’any 2017 es van obrir 490 nous establiments comercials segons les dades del Registre de Comerç i Indústria que va fer públiques ahir el departament d’Estadística. Actualment hi ha 8.837 establiments actius per 8.347 del 2016, la qual cosa representa un augment del 5,9%. Durant l’any passat es van produir 987 altes per 497 baixes.



El sector que més ha contribuït a aquest augment és el d’activitats immobiliàries i de lloguer, serveis empresarials amb 291 nous establiments, seguit del d’altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (10,5%, 55 establiments nous), i del de comerç i reparació de vehicles i de motor (1,7%, 48 establiments). L’augment d’immobiliàries s’explica per la recuperació del sector després de la crisi que va afectar la venda de pisos.



Totes les parròquies presenten una tendència a l’alça, i és Andorra la Vella on es registren més establiments (3.168). Les que més han crescut durant el 2017 són Canillo amb un 14,3% més de nous establiments, Ordino (10,2%) i la Massana (10%). La menor progressió es produeix a Sant Julià de Lòria (2,2%). Canillo compta amb 662 establiments, Encamp amb 1.322, Ordino amb 389, la Massana amb 1.022, Andorra la Vella amb els ja esmentats 3.168, Sant Julià de Lòria amb 744 i Escaldes-Engordany amb 1.530.

Andorra la Vella és la parròquia amb més establiments donats de baixa, amb 177, un 35,6% del total i no presenta cap variació respecte a l’any anterior. En segon lloc, la parròquia d’Escaldes-Engordany va comptar amb 100 establiments donats de baixa, un 20,1% del total i presenta un augment del 23,5%.