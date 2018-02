L’home atacat per dos pit bulls demana una multa de 2.160 euros

L’home de 64 anys que va ser atacat l’any 2016 per dos pit bulls propietat d’una resident del país sol·licita que s’imposi una multa de 2.160 euros a la mare de la ciutadana per un delicte de lesions per imprudència menys greu. La dona, propietària de la parcel·la on van succeir els fets, demana l’absolució i sosté que no va tenir cap responsabilitat.

Els Jutjats de Girona van acollir ahir una vista oral per escoltar les parts implicades en l’atac produït a Llagostera ara fa gairebé dos anys. Els fets es remunten a l’11 de març, quan un ciutadà del municipi gironès va ser atacat per dos cans després de voler ajudar a la seva veïna (l’acusada) a obrir la porta de la seva parcel·la.

Segons va relatar l’home durant el judici, en un moment que la veïna va entrar a casa «per agafar una cosa que s’havia deixat», els dos gossos se li van llençar al damunt. «En qüestió de segons, ja els tenia a sobre; només vaig poder posar el braç per cobrir-me». Els cans li van provocar ferides greus a la cara i pràcticament li van arrencar la carn del braç esquerre.

Arran de l’atac, l’home va haver d’ingressar d’urgència al Trueta, on va estar un mes i mig hospitalitzat. En total, ha hagut de passar per vuit operacions i pràcticament ha perdut la mobilitat de la mà esquerra.

Manca de seguretat

L’acusació particular sol·licita una multa per a la mare i no per a la propietària dels cans en considerar que els fets van ocórrer perquè la parcel·la no tenia prou mesures de seguretat. Per tant, sosté que la responsabilitat és de la propietària del terreny i no de la dels gossos. En resposta, la defensa de la dona al·lega que en el moment de l’atac ja es va obrir un expedient administratiu sobre les mesures de seguretat i que al final es va acabar arxivant.

Processos judicials

El succés de l’11 de març derivarà en dos processos judicials: un de penal per decidir si hi ha delicte (la vista oral d’ahir formava part d’aquest procés) i un altre civil (per fixar les indemnitzacions).

Amb independència que hi hagi condemna o no, la víctima vol que «una persona que té aquesta mena de gossos, que són molt perillosos, tingui en compte les mesures de seguretat, perquè a mi ja m’ha passat, però imagineu que hauria succeït si els animals haguessin enganxat una criatura». L’home també lamenta que cap de les dues dones (mare i filla) no li hagin demanat perdó i que no es presenciessin al judici.