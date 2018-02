El PS+I d’Encamp titlla d’«il·legal» l’adjudicació del pla comercial

el PS+I d’Encamp va denunciar ahir a la sessió de comú una «il·legalitat» en l’adjudicació a la companyia Intueri Consulting del pla de dinamització comercial de la parròquia. El conseller del partit a l’oposició, Joan Sans, va apuntar que en comptes «d’escollir a dit», la majoria hauria d’haver consultat els pressupostos d’un mínim de tres empreses, tal com estipula la Llei de la contractació pública. El conseller va assegurar que l’informe de l’interventor del comú que hauria d’avalar la contractació, està equivocat perquè es refereix a articles de la norma que no existeixen i assumeix que els plans polítics de «caràcter sensible» es poden adjudicar directament sense previ concurs públic. Sans va demanar que s’aturés l’adjudicació, publicada dimecres passat al BOPA, fins que es certifiqui la validesa del procés. El grup liberal es va sumar a la petició socialdemòcrata, però no va servir perquè la majoria ho acceptés. El cònsol major, Jordi Torres, es va negar a anul·lar el punt aprovat per Junta de Govern. «Tinc plena confiança en l’interventor de la casa. Aquesta setmana li transmetrem els dubtes i si hi ha algun error, suspendríem l’adjudicació la setmana que ve», va subratllar Torres. «Fins que no es demostri el contrari, la decisió continua tenint validesa», va afirmar el cònsol.



«Veig malament que comencem a treballar amb l’empresa aquesta setmana quan no sabem si s’ha fet correctament», va afegir la liberal Maribel Lafoz, que també va lamentar que l’empresa triada sigui espanyola i no andorrana. «No han de fer una feina tan especialitzada com perquè sigui difícil trobar una empresa d’aquí», va dir Lafoz. El també conseller liberal, Jordi Troguet, va acabar de desprestigiar la companyia criticant el bagatge i l’experiència internacional que DA destacava. «Si és la mateixa empresa que vol un outlet al Pas, hi estarem en contra», va recalcar Troguet, també indignat pel cost del projecte, de gairebé 45.000 euros. «El preu d’adjudicació d’una empresa d’Encamp que també presentava el projecte era la meitat», va aclarir el liberal.

El futur de la Vall del Madriu

L’altra gran queixa de la sessió de comú va posar sobre la taula la falta de concreció del full de ruta de la Vall del Madriu. Lafoz va lamentar que cada any es programen les mateixes activitats sense tenir en compte que moltes acaben atraient pocs participants. «Dona la sensació que no s’han previst els mitjans per donar un valor a la zona», va criticar. «La Vall del Madriu mereix un treball més integral i amb perspectiva de futur», va assegurar Lafoz, proposant l’elaboració d’un estudi que marqui objectius a llarg termini segons les necessitats. Alhora, va instar el Govern a destinar-li una partida pressupostària per evitar que les administracions comunals assumeixin tot el cost. Per aquest any, el Comú preveu una partida de 140.000 euros, un 17% superior a la de l’any passat.



D’altra banda, es va aprovar la contractació d’una empresa per a l’anàlisi del funcionament de caixa, control intern i facturació dels aparcaments comunals, una decisió que vol posar sobre paper les normes que han de seguir els treballadors, segons va dir Torres.