L’atenció a parelles del Servei de Mediació creix un 11%

El Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de la Justícia va atendre un 10,6% més de parelles l’any passat que el 2016, l’increment és del 14,3% respecte de les dades del 2015. En total, el 2017 es van atendre 167 parelles en mediació familiar i 339 consultes d’orientació jurídica al servei, segons les estadístiques que van presentar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la tècnica d’atenció social del servei, Loli Terrón, en la primera publicació del balanç des que el servei es va crear el 1994 i modernitzar,tal i com el coneixem avui, el 2014.

conflictes de parella /El Servei de Mediació està pensat per ajudar a dirigir els acords entre dues parts d’un conflicte familiar, en concret, tot i que el servei no està tancat només a parelles, aquests són els casos que més atenen, en especial respecte de les custòdies i guàrdies dels fills, un dels punts més difícils de qualsevol separació. «Quan no hi ha descendència també es pot intervenir per un acord de pensió compensatòria o divisió d’empresa familiar», van aclarir Espot i Terrón.

Normalització

«Un dels objectius és que la parella, els fills i el seu entorn visquin la separació de manera normalitzada sense anar a un litigi judicial que desgasta emocionalment i econòmicament i per això se’ls dona pautes i consells de com donar missatges conjunts sobre el procés que estan vivint, sobretot de cara a protegir l’interès superior de l’infant», va explicar Loli Terrón.

Meitat d’acords

«Entre el 2015 i el 2017 hem notat que cada vegada hi ha un percentatge major de parelles que arriben a acords», va analitzar la tècnica del servei. De les 167 parelles que va atendre el servei el 2017, 141 van decidir tirar endavant el procés. En concret, el 50% d’aquestes va arribar a un acord i el 31% encara estan en el procés, és a dir, el percentatge d’èxit encara podria créixer. El 76% dels atesos estaven casats i el 24% no ho estaven però tenien fills en comú i van sol·licitar la mediació per acordar la custòdia i la guàrdia. Les 141 parelles que van passar pel servei l’any passat, el 44% van acordar la custòdia compartida, el 40% van decidir en comú que la guàrdia recaigués en la mare i només el 2%, en el pare. El 7% ja tenia fills majors d’edat i la resta encara no havien decidit què fer a la fi de l’any. El ministre va considerar «molt positiu que cada vegada més hi hagi custòdies compartides» de comú acord.



Tot i el creixement de les sol·licituds de servei, de moment, no s’ampliarà la cobertura actual que Espot va qualificar de «suficient», encara que va assegurar que «si cal reforçar-lo, ho farem», ja que es va mostrar convençut del bon servei a la societat que ofereix. La «propera» aprovació de la Llei de Mediació «donarà més eines» i podria ampliar els supòsits d’intervenció, «un projecte engrescador», segons el ministre.

Consultes jurídiques

A banda d’intervenir en els conflictes de parella, el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia també ofereix assessorament gratuït per a persones que volen o necessiten emprendre accions judicials. El 2017 es van atendre 339 dubtes: 182 relacionats amb processos civils; 49, administratius; 47, laborals i 43, per l’assistència jurídica gratuïta.

Dins dels processos civils pels quals es va demanar, lideren les preguntes els processos de separació i divorci (28%), les mesures paternofilials (22%) i destaca amb un 14% de sol·licituds les qüestions referents a problemes amb l’arrendament.



Pel que fa a l’orientació jurídica en processos de naturalesa administrativa, el 33% van estar relacionats amb algun tipus de desacord amb resolucions de la CASS, el 16% amb la protecció dels consumidors, el 12% amb ajuts i beques i el 8% amb immigració.

Perfil de les parelles

La parella tipus que va acudir al Servei de Mediació durant el 2017 estava casada, tenia entre 31 i 45 anys, era de nacionalitat andorrana, amb un fill d’entre 0 i 3 anys. Residien a Andorra la Vella. L’home tenia estudis primaris i es dedicava a la construcció o als serveis; la dona, tenia formació professional i treballava a l’administració i la comptabilitat. L’home és qui va marxar de la casa comuna.