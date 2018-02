Talentejant o l’O.T. escaldenca

Ahir es va obrir el període d’inscripcions per participar en la cinquena edició del concurs d’arts escèniques Talentejant, que organitza el departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany.

Per entendre’ns, es tracta d’una mena d’Operación Triunfo a petita escala i amb la condició de ser amateur absolut, resident al país i tenir entre 12 i 30 anys, ja que «l’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la presència dels joves en la vida creativa de la parròquia, oferir als joves creadors una orientació i acompanyament especialitzat, potenciar el lleure creatiu i cultural entre els joves i facilitar la cohesió i la cooperació entre els joves creadors», va explicar durant la presentació la consellera e Joventut de la parròquia, Laura Lavado.



Però Talentejant no només admet cantants aspiracionals, de fet, s’organitza de manera que un any les protagonistes són les arts plàstiques i el següent les arts escèniques i el 2018 és el torn de les segones, de manera àmplia, res de només grans veus o virtuosos de diferents instruments, sinó també hi ha cabuda per la dansa i les representacions dalt de l’escenari que vagin des del teatre als malabarismes, passant pels monòlegs, la mímica, la màgia o els acudits.

Els interessats en prendre part de Talentejant poden presentar les sol·licituds fins al 6 de març a l’Espai Jovent ubicat al passeig del Riu. Les sol·licituds també es poden fer en línia a la web del comú i a les xarxes socials.

Aquest any es distribuirà un catàleg amb les propostes dels concursants



Càsting i gala

El càsting per seleccionar els afortunats que passaran a la prova final serà el 10 de març i la gala serà el 24 del mateix mes. Els grups o individus triats pel jurat tindran l’oportunitat de participar a la propera edició de Músiques del món, el cicle que se celebra cada estiu a la parròquia, o d’amenitzar amb el seu art el dia Vivand.

A banda, també hi haurà premis, una vegada més seran possibles gràcies a la col·laboració de l’associació Carisma. La categoria A, la dels menors d’edat, estarà premiada amb 75 euros al guanyador/a de cada disciplina però els diners només es podran destinar a formació o material no metàl·lic.



La categoria B, la dels majors d’edat, serà recompensada amb 150 euros al guanyador/a de cada disciplina, aquesta vegada sense restriccions en la despesa. Una de les responsables de Carisma, Marjaliisa Zandaza, va expressar la seva satisfacció per poder aportar «una petita ajuda a la joventut i fomentar les oportunitats de diferents tipus entre el col·lectiu».



El jurat

Tant l’equip assessor que ajudarà a millorar els dots dels participants com el jurat estarà format per professionals del món de la docència i de la cultura, així com per representants de la joventut. Tot i que encara no s’ha acabat de definir, en principi hi haurà quatre assessors i sis membres al jurat, els quals valoraran que els consells proporcionats s’hagin introduït en la posada a l’escena del dia de la gala.



Catàleg de participants

Amb la voluntat de ser una plataforma del talent i que els «joves tinguin una continuïtat» aquest any es distribuirà per primera vegada un catàleg amb les propostes de tots els participants al Talentejant. Cada edició presentarà el catàleg de l’edició anterior i així, aquest any, està a punt de veure la llum la publicació amb les obres d’art plàstic que van participar al concurs l’any passat. Caldrà esperar el 2019 perquè els participants que ara s’estan inscrivint puguin veure les seves peces d’arts escèniques en aquest catàleg. «El concurs és una plataforma en sí però el catàleg és un altre suport i una altra eina perquè el talent dels participants arribi més enllà», va considerar Lavado. El comú distribuirà exemplars físics del catàleg que també es podrà consultar online a les webs corporatives del comú.



Ja ho sabeu, si teniu entre 12 i 30 anys i us cou un artista sota la pell, és l’hora de deixar-lo sortir. Ho podeu fer en grup si és que la vergonya us supera o si sou més del lema que «la unió fa la força».