Vaga de funcionaris del 19 de febrer al 19 de març

Del 19 de febrer al 19 de març. Aquestes són les dates en què els funcionaris faran vaga. Així ho han anunciat aquest matí els representants sindicals després d'entrar el corresponent preavís al Govern. Amb tot, el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, ha deixat clar que en tractar-se d'una vaga indefinida, el fet de fixar unes dates "o vol dir que això no es pugui allargar". Segons Ubach s'han escollit les dates de manera que les vacances de Carnaval no es vegin afectades perquè "no volem perjudicar els empresaris, ni als turistes ni a la gent del país, no som com el govern dels millors, amb això no juguem. Volem fer sentir les nostres reivindicacions, que evidentment tindran un impacte sobre la ciutadania, però no volem perjudicar ningú", ha assegurat.

A partir d'ara cada sindicat decidirà les mobilitzacions i entre tots es pactaran els dies exactes en què es farà la vaga. I és que com ja es va explicar, "una setmana podem fer vaga un dia i una altra dos". Un cop s'hagi pres la decisió, consideren que només necessiten 24 hores d'antelació per avisar a l'Executiu.

Pel què fa a la fixació de serveis mínims han deixat clar que és una competència del Govern. "Nosaltres no som ningú per dir a la gent si demà han de venir a treballar o no", ha sentenciat Ubach, que amb tot, ha matisat que voldran estudiar la proposta que els arribi de l'Executiu i després decidiran si hi estan d'acord o no.

Escudant-se una vegada més en la manca de regulació del dret de vaga, els sindicats insisteixen en què pel fet de participar en l'aturada no se'ls pot descomptar part del sou o comportar una suspensió del contracte de treball. És més, Ubach ha afirmat que en cap cas, el fet de perdre o no diners, els farà fer marxa enrere amb les decidions preses en l'assemblea.

Una vegada més han insistit en què l'única manera d'evitar les accions seria que el Govern aturés la tramitació de les lleis laborals que hi ha actualment al Consell i que tampoc s'entri a tràmit la reforma de la Funció Pública.