L’oposició lamenta la falta de personal a la duana

El sindicat de funcionaris de la duana, indignat per la falta de personal, els errors d’un sistema informàtic «molt poc àgil» i el mal estat de les casetes andorranes, es vol reunir amb tots els grups polítics després d’haver fet públiques, aquest dilluns a EL PERIÒDIC, les queixes dels treballadors cap a la direcció de Tributs i Fronteres, encapçalada per Albert Hinojosa, que no ha volgut fer declaracions. Els duaners van criticar la «inacció» de la direcció i les «falses promeses» que els porten a esperar des de l’any passat la incorporació dels vuit efectius que necessiten per completar la plantilla.



Part de l’oposició sí que ha volgut dir la seva i, en el cas del PS, SDP i UL+I, s’ha volgut destacar el suport dels partits a les demandes dels funcionaris. Rosa Gili, consellera general del PS, va comparar la situació «caòtica» que es viu a la frontera amb la que pateix el personal sanitari d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que també reclama a la direcció que s’ampliï la plantilla amb més metges i infermers a la planta. «El malestar entre els treballadors de la duana constata la mala gestió de DA en relació a la funció pública», va assegurar Gili. «Si ja hi ha una previsió de moltes jubilacions en pocs anys, el Govern s’ha d’anticipar», va afegir, lamentant que el Govern estigui «improvisant» i prometent mesures que no arriben. «És un exemple de la seva manera de fer. Prometen molt i després no fan res», va afirmar la socialdemòcrata.



Per Víctor Naudi, d’SDP, la «manca de previsió» també és el motiu principal que ha provocat el descontentament del sindicat. «Governar és anticipar-se i no anar a remolc, com li passa al Govern de DA», va apuntar ahir. «Finances s’ha dedicat a traspassar la major part de les potestats a l’Agència Tributària i ha descuidat la part de duanes», va explicar el conseller, que també va recordar que el seu partit va presentar una esmena als pressupostos per posar més mitjans al departament de Tributs i Fronteres.

Josep Majoral, d’UL+I, va assegurar ahir que les queixes dels duaners són “totalment raonables” i va mostrar la seva “sorpresa” davant de la manca de recursos del departament de fronteres. “Si el Govern demana uns resultats a la duana, el normal és que posin els mitjans necessaris per assolir-los”, va comentar. Per la seva banda, des d’Ld’A no es van voler fer valoracions sobre les reivindicacions del col·lectiu duaner.

Reunió amb la direcció

D’aquí a uns dies, els representants del sindicat preveuen reunir-se amb la direcció per exposar els neguits dels treballadors. «Han començat a arreglar les casetes espanyoles i les andorranes continuen igual», destaca Xavier Simón, segon secretari general de l’organització sindical. Simón va explicar que no tenen cortines i que han d’aixecar el mobiliari perquè puguin passar els camions més grans. «Volem saber per què no s’està fent el que se’ns va dir l’any passat», va insistir. «És la nostra obligació parlar d’aquests problemes. No volem ser còmplices de la direcció».