L'aturada als comuns, encara per decidir

Els comuns encara no han rebut cap notificació dels sindicats comunals sobre si s’afegeixen o no a la vaga indefinida convocada pels sindicats de l’administració central. De fet, els representants dels treballadors dels comuns tenen pendent una reunió per votar en assemblea si secundaran o no la vaga. Segons Aurora Baena, portaveu del sindicat del Comú d’Escaldes-Engordany, la setmana vinent es convocarà la trobada en què els afiliats hauran de decidir quina postura prendrà la corporació respecte a la mesura de pressió contra la reforma de la llei de la Funció Pública.



Cada parròquia farà la seva assemblea, tot i que Baena va voler detacar el treball en xarxa que està fent el sindicat comunal d’Escaldes amb el de la Massana. «Ens coordinem especialment amb el de la Massana, que és l’altre sindicat més actiu d’Andorra», va explicar la portaveu. Baena també va destacar que el sindicat de la parròquia que representa parla sovint amb la plataforma sindical, però no té contacte amb l’organització que defensa els drets dels treballadors del Comú d’Andorra la Vella. «És poc activa i no hi tenim molt de contacte», va aclarir la tècnica de Cultura.



Els cònsols de Sant Julià i Escaldes preveuen que l’afectació serà menor als comuns





Pel que fa a la decisió que prendran els funcionaris del Comú de la Massana, encara no s’ha fixat una data concreta per reunir tots els afiliats i fer la votació que determini la postura de la corporació. Pancho Lizama, el representant del sindicat comunal de recent creació, està de baixa per malaltia durant aquests dies, però preveu que s’organitzi la reunió properament. «Demà-passat parlarem amb altres membres del sindicat sobre quan i com decidir-ho», va explicar Lizama.



Sobre l’afectació de la vaga, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, i la d’Escaldes, Trini Marín, preveuen que serà major a l’administració general que a les corporacions comunals. A la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols, Vila va fer broma dient que si els treballadors de Sant Julià acaben unint-se a la vaga, que l’avisin perquè se n’aniria «a esquiar».