Mateu demana respecte a l’Estat de dret i a la Constitució espanyola

El síndic general, Vicenç Mateu, es va mostrar ahir partidari que en la relació d’Espanya amb el procés català hi hagi respecte a l’Estat de dret i a la Constitució espanyola.

«És millor dialogar que discutir», va assenyalar Mateu en un fòrum organitzat per l’Agència EFE i la Casa d’Amèrica a Madrid, on el síndic va parlar dels 25 anys de vigència de la Constitució d’Andorra i de les relacions diplomàtiques entre el Principat i Espanya.

Segons informa l’agència EFE, Mateu no va voler mullar-se sobre les aspiracions independentistes d’una part de la política i la societat catalana «en tractar-se d’un assumpte intern d’Espanya. Nosaltres no som qui» per opinar sobre un tema que és d’un altre país.

El discurs de Mateu sobre l’impacte de la Constitució va tenir una regressió fins al febrer de 1993, quan el Consell General va aprovar la llei fonamental d’Andorra, que la població va donar suport en referèndum unes setmanes més tard. Davant un fòrum integrat per diplomàtics i periodistes, Vicenç Mateu va repassar la història del Pricnipat des d’uns quants segles enrere fins arribar a la Constitució de fa 25 anys que va consagrar al país dels Pirineus com un Estat independent que aquest mateix any es va integrar a les Nacions Unides i al següent té la intenció de seguir les mateixes passes amb el Consell d’Europa.

Segons va assegurar el Síndic, amb Espanya les relacions són «molt bones», i es va mostrar satisfet del suport de Madrid i de París al que en l’actualitat considera el seu principal «desafiament polític», que és aconseguir un Acord d’Associació amb la Unió Europea. Andorra ha estat vinculada en ocasions al concepte de paradís fiscal, cosa que Mateu va rebutjar: «Andorra mai va prendre una decisió per ser un paradís fiscal», va afirmar al fòrum, per a qui aquest concepte ha anat canviant amb el pas del temps, de manera que abans estava relacionat amb la baixa fiscalitat i ara amb la manca d’intercanvi d’informació.

Mateu va recordar que en el passat, la taxa que s’aplicava a la venda de productes era suficient per finançar el pressupost del Principat, sense més impostos, el que els va costar l’acusació de ser un paradís fiscal.

El sistema financer andorrà es va anar construint no amb la idea d’atreure fons, sinó per un proteccionisme secular que amb el temps ha anat canviant. «Patim la crisi perquè depenem dels nostres veïns», va subratllar Mateu, que va destacar que ja hi ha un intercanvi d’informació financera amb Europa i també acords amb diversos països per evitar la doble imposició.