Moreno obté el 17è i 20è lloc als entrenaments

Doble jornada d’entrenaments de descens als Campionats del Món júnior que s’estan desenvolupant a Davos (Suïssa). Cande Moreno va signar la 17a i 20 posició a les sessions que van realitzar-se.

A la primera l’esquiadora andorrana va aconseguir el millor resultat signant el 17è lloc. Marcava un crono d’1.13,93 minuts. La més ràpida va ser la noruega Marte Berg Edseth (1.11,88), seguida per la francesa Karen Smadja (1.12,07) i la italiana Nadia Delago (1.12,15). A la segona sessió va ser 20a amb un registre de 46,61 segons. El millor temps en aquesta ocasió va ser per a la noruega Kajsa Vickhoff Lie amb 45,11. A continuació es classificaven la suïssa Stephanie Jenal (45,66) i Delago (45,84). Avui es disputarà una nova sessió d’entrenaments de descens i demà el torn de la cursa de velocitat. Aquesta serà la prova que tancarà l’esdeveniment després d’una setmana de carreres.

Moreno tractarà de completar la primera cursa en aquests Mundials, circumstància que encara no ha aconseguit. Al gegant quedava eliminada a la primera mànega. A l’eslàlom no hi va prendre part, al supergegant també quedava desquailificada i a la darrera prova que va participar-hi a Davos, quedava fora a la mànega de supergegant de la combinada alpina.