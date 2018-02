Nova ruptura de diàleg entre el sindicat de jugadors i l’ACB

Continua la guerra oberta entre l’ACB i l’Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP). No hi ha acord en el nou conveni col·lectiu i les dues parts segueixen amb algunes de les postures molt allunyades. Fins i tot ahir, després de l’última reunió realitzada, el sindicat de jugadors va fer públic un comunicat afirmant que no s’havia arribat a cap acord, ni parcial, tal i com abans l’organisme que representa als clubs havia afirmat.

Després de la trobada mantinguda entre ambdues parts, el sindicat de jugadors considera que va ser «una nova ruptura del diàleg». En bona part perquè no s’accepten totes les propostes, com el fons social. En el comunicat l’ABP exposa que «a la reunió l’ACB es desdiu i incompleix el seu propi compromís i torna a condicionar l’existència del fons social a l’ampliació de la quota de jugadors extracomunitaris. L’ACB, mitjançant l’engany, ens atrau a la taula de negociació per a posteriorment incomplir la promesa». En la quota hi ha quatre jugadors de formació i el mateix nombre de comunitaris i extracomunitaris.

L’organisme no està d’acord en diferents punts, com la proposta en el pagament del fons social

Per aquest motiu consideren que és «absolutament fals» que s’hagi arribat a qualsevol tipus d’acord, ni parcial, ja que per arribar a una entesa suposava fer-ho «amb el paquet de mesures al complert», i no és el cas. Consideren que en la proposta de l’ACB el pagament del fons social es realitza a través dels jugadors, que suposaria «la pràctica desaparició d’aquest pagament», ja que es diluiria amb el salari del jugador i l’ABP els hauria de demandar si no s’efectua el pagament.

El sindicat no estalvia paraules dures: «Estem convençuts amb més fermesa encara de la necessitat de mesures de força davant aquest nou engany i manipulació de l’ACB». El mes passat l’ABP va anunciar que reiniciaria, després que s’hagués aturat a l’inici de les converses, un procediment de conflicte de treball davant l’Audiència Nacional per una anulació d’una clàusula contractual entre un club i un jugador.

L’ACB va anunciar que s’havien acceptat alguns aspectes a la reunió, com l’increment de l’oferta qualificada mínima per accedir al tempteig d’un jugador i la necessitat que el club no tingui deutes per inscriure un jugador al tempteig. L’increment del 10% del salari mínim dels jugadors, que serà de 20.500 euros fins als 19 anys, de 34.200 als 21 i 21, de 41.000 als 22 i 23, de 54.7000 als 25 i 25, i de 68.4000 dels 26 o més. També en l’augment del fons especial de garantia salarial passant d’un màxim de 120.000 a 150.000 per jugador, de 400.000 a 500.000 per club i d’1,4 milions a 1,6 en total de la lliga; i en el manteniment del fons assistencial, de 400 euros per jugador.