Carchat se centra en confirmar aquest any el seu retorn als ral·lis

Dos anys sense competir és massa per a un pilot. Les circumstàncies van portar a què la carrera esportiva de Joan Carchat quedés tallada quan s’havia consolidat al Mundial i tenia nous projectes ambiciosos al davant. Ara, el pilot andorrà treballa per tancar un programa que li permeti tornar als ral·lis. Les opcions que té sobre la taula en són dues.

Tot es va venir a baix amb la desaparició de Banco Madrid, el seu principal patrocinador. A pesar de comptar amb el suport de l’ACSM Rallye Team per continuar al volant del Mitsubishi Evo X amb el que competia, no va ser possible. En la categoria Producció va arribar a ser subcampió del món i quan volia pujar un esglaó per ascendir a WRC2, va veure com tot es desfeia. «Tinc moltes ganes de tornar a córrer. Fa temps que no ho faig i ja toca», assenyala Carchat. Primer de tot, necessita tancar un pressupost de garanties per poder competir. És un fet imprescindible. «De moment no compto amb patrocinadors i he de començar a buscar-los de veritat. Sé que vaig tard, però ho intentaré», admet.

Carchat: «He de tornar a agafar el ritme de competició, ja que ara no el tinc. Es tracta d’agafar-lo el més aviat possible i anar ràpid»

Es planteja dues opcions per tornar al món dels ral·lis. La quantitat pressupostària que pugui reunir marcarà si pot fer un programa o bé l’altre. El que necessita una major quantitat econòmica, i «el que seria el més interessant», és la Copa N5 RMC, que compta amb un calendari amb set curses, quatre d’elles del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt, dues del de terra, i una mixta. Aquesta és una cita del Mundial, el Ral·li Catalunya-Costa Daurada. El calendari arrencarà el 26 i 27 de maig amb el Terra do Agua. Continuarà amb el del Ferrol (21 i 22 de juliol), Cervera (1 i 2 de setembre), Princesa d’Astúries (15 i 16 de setembre), Llanes (29 i 30 de setembre), Catalunya (26-28 d’octubre) i Nucía (10 i 11 de novembre). Els pilots tindran la possibilitat de descomptar el pitjor resultat que realitzin al llarg del campionat. Els vehicles N5 que entren en acció són el Peugeot 208, Ford Fiesta, Renault Clio, Citroën DS3 i Hyundai i20. Són cotxes amb tracció a les quatre rodes amb un motor de 1.6 cc turbo i una potència de 310 cv.

Compaginar campionats

L’altre alternativa que es planteja és la compra d’un vehicle per participar en ral·lis dels campionats d’Espanya i Catalunya de terra, una possibilitat que suposaria una despesa menor i que «no m’obligaria fer totes les proves del calendari». Sigui una opció o l’altra, «el que vull és córrer i que no em torni a quedar una temporada més en blanc, perquè necessito sortir a competir, sigui on sigui. El més important és continuar en actiu». Un cop confirmat el calendari haurà de trobar un copilot que l’acompanyi a les curses.

Amb 34 anys vol iniciar una nova etapa en el món dels ral·lis que tindrà la seva evolució en cas de confirmar-se. «He de tornar a agafar el ritme de competició, ja que ara no el tinc. Es tracta d’agafar-lo el més aviat possible i anar ràpid». Però Carchat no mira només a curt termini, sinó més enllà i «m’agradaria continuar els anys vinents competint, que no sigui només aquesta temporada». En les pròximes setmanes tindrà el futur decidit i el programa tancat per tornar a donar gas als ral·lis.

Ribeiro vol tornar a repetir l’experiència al Volant RACC

Un altre que està tractant de tancar un pressupost per afrontar un campionat és Claudi Ribeiro. Després de ser copilot de Carchat canviava de costat a l’habitacle del cotxe per ser el pilot. La temporada passada va competir al Volant RACC-Trofeu Mavisa i aquest 2018 hi vol tornar. «Porto des del desembre parlant amb possibles patrocinadors, però de moment sempre he tingut un no com a resposta», assegura Ribeiro, que tot i així és optimista i «confio en trobar el pressupost necessari». El Volant RACC encara no ha presentat el nou calendari, que com sempre alternarà proves en terra i asfalt.

L’any passat va ser la del debut al volant del cotxe a la competició, i les coses no van anar sempre com podia esperar des d’un inici pel seu bagatge: «Va ser una temporada d’aprenentatge. Pensava que tota l’experiència que tenia com a copilot em posaria les coses relativament fàcils, però em vaig donar compte que una cosa és quan cantes les notes i una altra interpretar-les corrent i reaccionar». En aquella ocasió «em van faltar hores de dedicació», i ara amb més experiència, «si corregeixo les errades que vaig cometre segur que tot anirà millor. Ja es va comprovar la progressió que vaig tenir a les últimes curses respecte a les primeres». Al costat es planteja continuar tenint a Marta Anglada com a copilot, amb la que «tenim molt bona entesa».