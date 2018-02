Els ruixadors eviten un incendi «dramàtic» al Punt de Trobada

La planta -1 del Punt de Trobada va començar a cremar-se passats dos quarts de set del matí d’ahir i els ruixadors que té el centre comercial van evitar el que hauria estat un incendi «dramàtic» segons va explicar ahir a El Periòdic d’Andorra el cap de guàrdia dels Bombers, David Micó.

Els grans magatzems del grup Leclerq va alertar el cos, que es va desplaçar al lloc dels fets immediatament amb deu efectius i tres camions. «Estava tot ple de fum però els ruixadors van evitar que el foc no avancés i finalment es van cremar com uns 100 metres quadrats, però les dimensions de la planta eren descomunals, potser més era gran que un camp de futbol i tot ple de tot tipus productes: plàstics, peluixos, tuppers...», va explicar Micó. Material idoni perquè aquesta història acabés en un drama.

La gran coordinació en l’actuació va permetre que el foc ja estigués extingit cap a les 7:15 hores. Acte seguit els Bombers van dedicar més d’una hora a treure tot el fum acumulat per la lenta combustió que havien provocat els ruixadors, amb un airejament forçat pels ventiladors industrials amb què compten els camions del cos de prevenció d’incendis del Principat. «S’ha evitat una desgràcia. Hagués estat dos o tres dies cremant, possiblement hauríem d’haver tallat la carretera...», va alertar Micó tranquil per haver normalitzat una situació que hauria generat un gran problema al país.

Un vigilant de seguretat dona l’avís

L’alarma la va donar un vigilant de seguretat del Punt de Trobada, en un horari en el qual encara no hi havia cap treballador a la zona per iniciar la seva jornada laboral. Així que no es va haver de lamentar cap dany personal. Dins de la desgràcia de l’incendi, va ser una hora idònia per no haver de lamentar res i gràcies a la ràpida i sincronitzada actuació dels Bombers.

El que no se sap són les causes de l’incendi. Ahir a la tarda encara estaven investigant què és el que va poder originar el foc però segons van assegurar, no hi ha cap hipòtesi al respecte.