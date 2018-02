Una app per informar sobre les places d’aparcament lliures

El Govern idea la creació d’una aplicació mòbil que informi de les places lliures i ocupades dels diversos aparcaments públics de totes les parròquies. La iniciativa tecnològica va ser un dels temes que va centrar la reunió de cònsols que es va celebrar ahir al Comú de Sant Julià de Lòria. El cònsol major de la parròquia amfitriona, Josep Miquel Vila, va explicar a la roda de premsa posterior a la trobada, que encara no s’ha concretat quan es llençarà l’app al mercat. De moment, s’està redactant l’esborrany del projecte i estan en la fase de negociacions entre el Govern i els comuns, que col·laboraran en la iniciativa juntament amb FEDA. «Volem tirar-ho endavant en un curt termini si es possible», va afirmar el cònsol.



Els usuaris que es descarreguin l’app –que no s’ha aclarit si serà gratuïta o de pagament– podran veure quines places disponibles hi ha prop d’on es troben i la ruta amb GPS fins al lloc en qüestió. Tal com va explicar ahir a la tarda el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, el servei també avisaria de les retencions a les entrades dels pàrquings i, en cas que s’ocupés la plaça indicada abans que l’usuari hi arribi, també enviaria una notificació al conductor. En un principi, l’aplicació inclourà informació de tots els aparcaments comunals, que en total tenen més de 30.000 places. En un futur, l’administració preveu afegir les dades dels aparcament privats. El projecte el portarà una plataforma depenent del Departament de Mobilitat del Govern i hi col·laborarà FEDA i els propietaris d’aparcament públics i privats.



Saboya va explicar que l’app vol millorar la fluïdesa del trànsit i acabar amb el problema d’aparcament del Principat. El ministre va mencionar els 4,2 milions de vehicles que passen pel país cada any. «La majoria són de turistes que desconeixen on trobar els aparcaments», va apuntar el demòcrata, que va aclarir que el producte en procés de creació vol millorar la circulació viària i vol servir d’utilitat tant al turista com al resident.

Control contra la legionel·losi

L’altre tema que es va debatre a la reunió de cònsols, tal com en van informar després Marín i Vila, va ser el del nou reglament que es redactarà per intensificar les mesures de prevenció i control contra la legionel·losi, una malaltia infecciosa que va ingressar tres persones a Andorra durant l’any 2014. «El reglament s’aplicarà aviat, però no sabem les dates exactes», va dir Vila. El cònsol va insistir que el Principat ja compta amb una norma que preveu mecanismes de control a les zones de més risc, com les piscines comunals, però va afegir que el nou document incrementarà el «rigor» i tindrà com a referència els criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).



Finalment, a la reunió de cònsols es va parlar del certificat digital que es vol facilitar properament a les administracions, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits oficials i, en un futur, permetre fer-los des de casa.