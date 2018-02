Prop de 1.500 persones viuen a la Seu d’Urgell i treballen a Andorra. La xifra la va publicar ahir la ràdio de Lleida Ua1, que la va extreure del registre de treballadors del sindicat UGT. El nombre censat suposa el 12,5% dels habitants de la capital de l’Alt Urgell.



La xifra ha disminuït en els darrers anys, arran de la crisi econòmica, tal com va afirmar José Luis Aguilà, secretari general de la UGT a les Terres de Lleida. «Hi ha molta gent que ha marxat fa temps, sobertot portguesos», va apuntar Aguilà. El secretari de l’organització sindical atribueix aquesta evolució a dues causes: «el tema de les quotes per treballar a Andorra, que és molt peculiar» i la crisi econòmica, que «s’ha notat especialment més per tractar-se d’un país extracomunitari», va explicar el portaveu d’UGT.



Per atendre aquests treballadors, l’Ajuntament de la Seu va demanar al Govern andorrà la creació d’una oficina d’atenció al treballador transfronterer, que havia de servir per estalviar desplaçaments a les persones que viuen a la Seu i treballen al Principat, i per estalviar tràmits al Servei d’Immigració.