Els funcionaris convoquen vaga entre el 19 de febrer i el 19 de març

Del 19 de febrer al 19 de març. Aquestes són les dates en què els funcionaris faran vaga. Així ho van anunciar ahir el matí els representants sindicals després d’entrar el corresponent preavís al Govern. Amb tot, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va deixar clar que en tractar-se d’una vaga indefinida, «no vol dir que això no es pugui allargar» més enllà del 19 de març. Segons Ubach s’han escollit les dates de manera que les vacances de Carnaval no es vegin afectades perquè «sabem que el país estarà ple i no volem perjudicar els empresaris, ni els turistes ni la gent del país. No som com el govern dels millors, amb això no juguem. Volem fer sentir les nostres reivindicacions, que evidentment tindran un impacte sobre la ciutadania, però no volem perjudicar ningú», va assegurar.



A partir d’ara cada sindicat decidirà les mobilitzacions i entre tots es pactaran els dies exactes en què es farà la vaga perquè coincideixin les mobilitzacions. I és que com ja es va explicar, «una setmana podem fer vaga un dia i una altra dos». Un cop s’hagi pres la decisió, consideren que «avisant amb 24 hores de temps estem completament legitimats per engegar qualsevol acció». De la mateixa manera va apuntar que els col·lectius que no poden fer vaga, com els penitenciaris o els policies, «estan estudiant i mirant si fan manifestacions, concentracions o el què puguin. El què cal tenir clar és que aquí anem tots a la una». També amb els treballadors del sector privat. «Ja n’hi ha prou d’enfrontar els treballadors de la pública amb els de la privada. Som tots treballadors i hem d’anar de la mà d’aquesta classe política que ens nega tenir una qualitat de vida digne a les nostres feines», va sentenciar.

Serveis mínims

Pel què fa a la fixació de serveis mínims van deixar clar que és una competència del Govern. «Si ho volen fer que ens cridin i en parlarem, però nosaltres no podem dir a les persones si han d’anar a treballar o no», va exposar, recordant que no hi ha una legislació que ho estableixi. Així doncs, va insistir: «que ens diguin el què volen i a partir d’aquí nosaltres ho avaluarem».

Escudant-se també en la manca de regulació del dret de vaga, els sindicats van reiterar que pel fet de participar en l’aturada no se’ls pot descomptar part del sou o comportar una suspensió del contracte de treball. «Fa 25 anys que hi ha una Constitució i el què veiem és que en aquests anys el legislador no ha tingut cap interès per regular el dret de vaga ni per regular els diferents drets socials del país», va retreure el secretari general de l’USdA, que va retar al Govern a què «ens ensenyin la documentació» que pugui justificar una deducció del sou «i ho discutirem».



És més, Ubach va assegurar que el fet de cobrar o no durant la vaga no els farà «variar en res» la seva posició. «Hem arribat a un moment en què de tant tensar la corda s’ha trencat». Amb tot va lamentar «haver arribat a aquest extrem. Tenim clar que és un fracàs. Som els primers que volem negociar perquè la Funció Pública és la nostra vida». I va recordar que mentre «els ministres i els caps de govern van passant, els funcionaris es queden, i som els que hem de garantir que la Funció Pública no solament sigui viable econòmicament sinó que també mantingui els drets i els deures per als quals vam ser contractats». Per això consideren que «no pot ser que se’ns contracti amb unes condicions i que cada vegada que entri un Govern, canviïn les condicions».

Negociació

Una vegada més han insistit en què l’única manera d’evitar les accions seria que el Govern aturés la tramitació de les lleis laborals que hi ha actualment al Consell i que tampoc s’entri a tràmit la reforma de la Funció Pública. «La pilota està a la teulada dels demòcrates, de la senyora Eva Descarrega i del senyor Toni Martí», va manifestar, afegint que «ja hem dit clar que hi ha unes lleis que s’han d’aturar». I és que una vegada més van recordar que si s’ha arribat a aquest extrem és perquè des del Govern «no han volgut acceptar unes negociacions que pensem que son legítimes». Des del seu punt de vista «la llei de la Funció Pública s’havia d’haver dialogat i consensuat a partir d’un full en blanc i no a partir d’unes línies vermelles».

Resposta

El sindicalista també va voler respondre les paraules del president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, en que manifestava que no trobava justificada l’hositlitat dels sindicats: «No en tenim cap d’hostilitat, no és qüestió de veure qui la té més llarga, és qüestió de saber que des del principi, quan els hem anat a veure, mai han fet cas de les nostres reivindicacions».

Saboya: «El sentit comú fa pensar que una vaga no pot ser remunerada»

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va remarcar ahir que el sentit comú li «fa pensar que una vaga no pot ser remunerada» i que tot i que el Govern està obert al diàleg, «no dirà que sí a tot», fent referència a les peticions dels sindicats. D’altra banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar una xerrada celebrada ahir per destacar que «l’exercici del dret de vaga no suposa una prestació retribuïda».



Des de l’oposició, SDP va aclarir, durant la seva roda de premsa setmanal, que està al costat dels sindicats i que si la vaga no està regulada, «es pot entendre que [els qui la facin] tenen dret a cobrar».