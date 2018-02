Els sindicats porten a la Fiscalia les adjudicacions directes de Martí

Sis sindicats de l’administració pública (CFPA, USdA, SEP, ABA, SIPA i A118) van presentar ahir un escrit de denúncia a la Fiscalia perquè aquesta investigui diverses adjudicacions fetes a dit pel cap de Govern, Toni Martí, a una empresa de manteniment de programari i maquinari informàtic. Concretament volen que el ministeri públic posi el focus en quatre contractacions fetes entre l’abril del 2015 i el gener passat de manera directa, sense concurs públic, i en alguns casos de forma urgent, a l’empresa SPAI, de la qual n’és administrador únic el germà del líder de l’Executiu. «Nosaltres estem bastant preocupats per si aquest fet ha incomplert la llei de Contractació Pública», va exposar el president del CFPA, Salvador Prieto, que va actuar com a portaveu. Així, van exposar que «en el cas que les actuacions puguin ser constitutives d’un delicte o contravenció penal, demanem que s’exerceixi l’acció penal».



Les diverses adjudicacions fetes per Martí i denunciades pels sindicalistes pugen a un total de 358.002,53 euros. Segons es detalla en els edictes, són per fer tasques de manteniment del maquinari informàtic del departament de Sistemes de la Informació. I malgrat que com s’ha dit venen produint-se des del 2015, la que va fer saltar les llums d’alarma va ser la darrera, que és d’un import de 110.646,59 euros.



Amb tot, cal dir que si es fa una recerca al BOPA es poden trobar tres contractacions més a la mateixa empresa, en aquest cas per un import total de 56.780,26 euros, i dirigides a fer el manteniment del maquinari IBM del departament de policia.

Sense constància

De fet, Prieto va exposar que des del sindicat policial no havien tingut constància d’aquestes adjudicacions «fins avui» i que la seva voluntat és «que tot això s’expliqui bé per evitar malentesos i assegurar que tot s’hagi fet d’acord al què diu la norma».

Reacció

L’acció dels sindicats ha arribat després que, segons van explicar, el fiscal general, Alfons Alberca, es va negar a reunir-se amb ells la setmana passada. Prieto va destacar que «entre les obligacions d’un funcionari hi ha la de vetllar perquè l’administració no incompleixi una norma» i que vistes les circumstàncies «teníem un neguit al respecte. Estem parlant de molts diners i nosaltres creiem que s’hauria d’arribar al fons de la qüestió per saber en quines circumstàncies s’han donat per la via directa i d’urgència aquestes adjudicacions».



El sindicalista va negar que l’acció s’hagi emprès pel simple fet que el protagonista és el cap de Govern. «No és perquè sigui qui és. És més, des del CFPA ja tenim una causa al tribunal de Corts per un fet similar que es va produir al cos de policia», va recordar. En aquest sentit va assegurar que volen que s’obri una investigació perquè «entenem que hi pot haver una discriminació vers la resta d’empreses que podien oferir els seus serveis al Govern a través d’un concurs públic que no s’ha fet». I va apuntar que «no entenem com aquells que representen el món empresarial no han dit absolutament res. Nosaltres entenem que hi pot haver una discriminació respecte les altres empreses», remarcant que «si no hi ha un concurs públic cap empresa es pot presentar i oferir els seus productes amb una condició favorable o no».