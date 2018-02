Ordino dóna el tret de sortida a la celebració del Carnestoltes

Ordino ha estat la més matinera en celebrar el carnaval, pel que fa a la tradicional rua dels infants dels centres escolars. Mentre que bona part de les parròquies ho ha programat per a finals de setmana, en el cas de les escoles andorrana i francesa d’Ordino, van celebrar la rua per mostrar les disfresses de carnestoltes ahir al matí. Això sí, enlloc de desfilar pels carrers, ho han fet al gimnàs del centre escolar, a causa del fred i de la neu acumulada a la via pública.

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany donaran el tret de sortida al programa d’actes del carnaval amb la penjada del carnestoltes a l’avinguda Meritxell el pròxim divendres.

La gran rua de carnaval està preparada per al dissabte a partir de les sis de la tarda, amb sortida des del Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i finalització a la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella, on hi haurà un dels principals atractius en el concurs de comparses i coreografies. Diumenge se celebrarà la popular calçotada i dilluns un espectacle infantil. Per dimarts està previst l’espectacle El robatori de les olles i els actes es clouran amb la tradicional cremada del carnestoltes a les vuit del vespre.

Encamp tornarà a gaudir del carnaval del 10 al 14 de febrer, amb activitats tradicionals i per a tots els públics. La tradicional penjada del carnestoltes a la plaça del Consell cap a migdia obrirà els actes el pròxim dissabte i a la tarda se celebrarà una desfilada de carrosses i comparses.

Fins el dimecres de la setmana que ve, en què tindrà lloc la sardinada popular i la crema del carnestoltes, la parròquia s’omplirà d’activitats per a tothom, amb actuacions musicals, discoteques mòbils i diversió assegurada per a grans i petits.