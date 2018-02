Naudi: «Si no seuen el síndic, DA, i el grup mixt, res canviarà»

El Grup Parlamentari Demòcrata es va mostrar disposat a cedir en la problemàtica del Consell d’Europa, però segons va assegurar ahir Víctor Naudi, ningú no ha mogut un dit al respecte. «No hi ha cap novetat, que jo sàpiga», va assegurar ahir el conseller general d’SDP.

Naudi va afegir que l’última notícia que té al respecte és «una trucada de la senyora subsíndica», Mònica Bonell, però va deixar clar que sota el seu prisma, «fins que no hi hagi una sentada entre el conjunt del grup mixt, DA i els síndics, jo crec que les coses no es mouran».

El Consell d’Europa exigeix una paritat en la representació però Andorra té en Carles Jordana i Víctor Naudi els titulars i Judith Pallarés o Patrícia Riberaygua de suplents. És obligatori un canvi de funció, però la situació està enquistada. Naudi va insistir en què no li correspont solament a ell «moure fitxa»: «Sembla que DA té una altra solució però algú haurà d’explicar què pensa fer. Si no hi ha la voluntat de totes les parts, de moment aquest és l’acord», va sentenciar.