Andorra, considerat un país intermedi en opacitat financera

L’associació Tax Justice Network ha tramés un informe on posiciona Andorra com el 59è país (de 112) amb menys «secrets financers». L’entitat elabora anualment una llista on analitza un seguit de jurisdiccions i les classifica d’acord amb la seva cultura d’opacitat financera i la seva facilitació d’activitats financeres extraterritorials.

L’estudi dona a Andorra una puntuació de 66 sobre 100. Aquesta xifra situa el país en la franja intermèdia, considerant el país com un sistema financer que no es pot qualificar ni d’opac ni de transparent. Entre els comentaris de l’informe, l’entitat també remarca que el Principat «representa menys del 0,1% del mercat global de serveis financers extraterritorials i que, per tant, és un jugador petit en comparació amb altres secrets jurisdiccions».

En total, l’associació estudia quatre branques generals per determinar l’opacitat d’un país: el registre de la propietat, la integritat dels impostos i la regulació financera, els estàndards internacionals i la cooperació i la transparència de les entitats legals. Precisament, és en aquest darrer punt on, segons Tax Justice Network, Andorra té més mancances. De fet, l’entitat dona la pitjor puntuació al país en àmbits com la visibilitat dels comptes d’empreses públiques, els informes país per país o la divulgació dels impostos corporatius, entre altres.