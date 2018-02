SDP acusa Martí de prevaricació, tràfic d’influències i malbaratament

Els treballs adjudicats pel cap de Govern, Toni Martí, a una empresa amb la qual té vincles familiars no ha deixat indiferent a l’arc parlamentari. El run run dels dubtes fa dies que s’escolta entre les converses dels polítics, però fins ara només el PS havia traduït els rumors en una demanda d’informació. Amb la denuncia que ahir van interposar els sindicats de l’administració a la Fiscalia perquè estudiï si el Govern ha comés algun tipus de delicte amb dites adjudicacions, el tema va sortir definitivament a la llum. El grup més crític va ser SDP que va afirmar que la darrera adjudicació directa «ultrapassa clarament la pròpia llei de pressupost, la llei de contractació pública, i al mateix temps no respecta el codi de l’administració ni la llei del codi penal». «És molt greu», van considerar. El conseller progressista, Víctor Naudi, va afegir que en el cas del codi penal «estaríem parlant fins i tot de prevaricació, tràfic d’influències i malbaratament de diners públics». Pels membres d’SDP és clar que en base a aquesta adjudicació s’estan vulnerat fins a tres lleis. Segons va exposar el conseller, les adjudicacions directes es poden fer fins a 10.000 euros i, en cas d’urgència, poden ascendir a un màxim de 20.000 euros. La darrera contractació de Martí arriba als 110.000 euros.



«Hi ha formacions que han expressat dubtes i han fet una demanda d’informació [el PS], però nosaltres veiem clarament que s’estan vulnerat aquestes tres lleis en base a aquesta adjudicació», va afirmar Naudi. Així, va lamentar que «si el Govern que és el que ha de fer complir i respectar les lleis és el primer que no les compleix difícilment es pot exigir res als ciutadans».



Sobre el fet de recórrer a la justícia, el parlamentari va indicar que «és cert que podríem presentar una demanda però no ens correspon» perquè al seu entendre «no està bé que els partits polítics dia sí i dia també presentem demandes a diferents tribunals». Amb tot, va deixar clar que «no entenem com el fiscal general no s’ha implicat en aquesta qüestió», ja que «li correspon a ell aquesta tasca». «Els progressistes creiem en la Constitució i en què la separació de poders ha de prevaldre i s’ha de respectar i veiem que hi ha cada dia persones o entitats que s’allunyen del que diu la Carta Magna».



Pel que fa als altres grups, tant liberals com socialdemòcrates van preferir no fer declaracions. El PS està a l’espera de la resposta a la demanda d’informació que va entrar la setmana passada i des del grup que aglutina UL i independents de la Massana també es prefereix optar per la prudència fins que no es tingui més informació.