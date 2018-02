El col·lapse d’Urgències persisteix tot i les contractacions

El col·lapse d’Urgències no cessa. Malgrat que han entrat dos professionals nous al servei, els metges continuen acumulant hores i no acaben de treballar sota les condicions que voldrien. De fet, el portaveu del col·lectiu sanitari va destacar ahir que tot i les dues incorporacions, «la situació millorarà poc», i no serà fins al març (amb tres noves contractacions) que es començaran a notar els canvis.

A banda de la càrrega d’hores extres, el que més preocupa els metges és l’atenció que es dona als pacients. A principis d’any, el director assistencial del SAAS, el doctor Martínez Benazet, va explicar que hi havia hagut pics de sis hores d’espera en els casos que de menor urgència. Des dels professionals sanitaris es lamenta aquest fet i confirmen que els temps han baixat una mica, establint-se en les quatre hores, però que de cara a la setmana que ve (Carnestoltes) «segurament tornaran a pujar», ja que s’espera més activitat al servei.

Metge de reforç

Fins que el personal estigui complet i tingui els 28 metges necessaris (a finals de juny), el sanitari de guàrdia que hi ha habitualment en plantilla farà de reforç en els moments de més feina i ajudarà a atendre els pacients. Aquesta és precisament una de les peticions que el col·lectiu de metges va fer durant la primera reunió de treball mantinguda amb la direcció. La segona trobada va tenir lloc ahir i va servir també per posar sobre la taula altres mesures de reestructuració i organització d’Urgències.

Els metges volen que es modifiqui l’organigrama del departament «per millorar l’ambient laboral i assistencial»

Segons va informar el portaveu, des del col·lectiu es va demanar, entre altres coses, que es modifiqui l’organigrama del departament «per millorar l’ambient laboral i assistencial». Aquesta demanda es fa després que diversos professionals acusessin al cap d’Urgències d’actuar de forma negativa propiciant que sis metges de l’hospital deixessin el seu lloc de treball.

Per ara, s’estan analitzant les acusacions i, malgrat que no s’ha detallat quines seran les vies d’actuació, els professionals sanitaris remarquen que la direcció es mostra «bastant col·laboradora a fer «canvis» i que estan segurs que en un futur hi haurà una reorganització de l’àrea.

Per arribar a un acord en aquesta reestructuració, es crearà un grup de treball amb cada departament d’Urgències: els metges, infermeria i els tècnics «per exposar el que caldria fer o el que es considera que podria ser millor per potenciar l’atenció i la qualitat del servei», segons va especificar el portaveu.

Els treballadors demanen que es compaginin les hores d’atenció amb formacions

Els professionals demanen que se’ls permeti compaginar les hores d’assistència amb hores de formació i recerca.

La situació d’Urgències millora amb cautela. El grup de treball de metges i la direcció estan avançant en les negociacions i poc a poc sembla que s’està reconduint la manca de personal i d’atenció. Tot i això, els treballadors remarquen que l’acumulació d’hores no és l´únic problema. Els professionals també volen millorar la seva dedicació al servei i anar-se «renovant». Per aquest motiu, des del grup de treball s’ha demanat a direcció que se’ls permeti compaginar les hores d’assistència (que actualment ocupen el cent per cent de la seva jornada laboral) amb hores de formació i cursos professionals.

En vista que la plantilla augmentarà en 10 metges més, el col·lectiu creu que serà més fàcil dedicar una part de la seva jornada a adquirir nous coneixements i seguir vies d’investigació. A més, aquest canvi podria suposar un atractiu per als sanitaris de fora, ja que els donaria un incentiu en l’àmbit de creixement professional.