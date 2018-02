Saetde serà el nou gestor de Vallnord-Arcalís a partir del març

La concessió de la gestió de l’estació d’esquí Vallnord-Arcalís a Saetde està cada dia més a prop. Ja no queda gaire camí per recórrer. El 21 de gener passat es va donar per tancar el termini perquè els candidats presentessin el plec de bases i només es va presentar la societat de la família Viladomat, que passarà a ser l’accionista majoritari amb un 74%. El cònsol d’Ordino ha confirmat que la documentació és correcta i que es compleixen tots els condicionants. Així que l’aprovació s'ha acordat per unanimitat.

Si tot segueix el seu curs, la foto amb Josep Àngel Mortés i Joan Viladomat donant-se la mà es produirà al mes de març. A partir d’ara, la corporació local posa en exposició pública durant tretze dies hàbils el plec de bases de Saetde perquè hi ha una sèrie de matisos extres que s’han afegit a la proposta; «si no hi ha al·legacions o altres propostes més atractives, aquest projecte s’aprovarà en la pròxima sessió del comú», ha explicat Mortés. Això serà a principis de març i ja permetrà immortalitzar la foto d’un dia històric en el món de la neu, un dels principals motors de l’economia del Principat. «La idea és que el nou inversor comenci a operar aquesta temporada», ha tret de dubtes el màxim mandatari comunal.

Tres milions per al comú

En línies generals, el plec de bases per a la gestió de Vallnord Arcalís es basa en quatre punts: l’abonament de tres milions d’euros, el cànon, solvència tècnica i un pla de negoci. Saetde no ha tingut problema per complir amb els requisits, però també s’han afegit d’altres. Per exemple, que es reduiran els costos del telecabina que anirà fins a la Coma: «Es marcava que havia de transportar 1.600 persones per hora i s’ha fet una proposta perquè siguin entre 1.400 i 1.600 perquè això permetrà modular; es reduirien els costos i això ajudaria a disposar de diners per fer altres inversions, com per exemple en els edificis de serveis», ha assegurat el cònsol major.

Un altre punt que demostra que la marca Vallnord està més viva que mai és justament l’ús de la marca Arcalís i del seu logotip, que actualment és propietat del Comú d’Ordino. Mortés ha esta molt clar i contundent en aquest aspecte: «Passaria a ser de Secnoa, perquè pugui utilitzar aquesta marca. «Tenim un 34% dins de Vallnord i no hi ha cap idea de fer desaparèixer la marca. Al contrari, els nous gestors ja decidiran quina és l’estratègia de futur, però en cap moment es contempla fer-la desaparèixer».

D’altra banda, la concessió de l’explotació de Vallnord-Arcalís està marcada per als pròxims 50 anys, és a dir, fins el 2068. Però la corporació ha volgut curar-se en salut per si el nou gestor de l’estació s’ofega: «Podria haver un complement en cas de que s’incompleixi tot allò que s’ha pactat per escrit, amb totes les fórmules possibles per si s’ha de rescatar o si s’arriba a la finalització del contracte. No volem que arribi l’últim any i es deixin de fer inversions que puguin ser necessàries però que no es tirin endavant perquè l’inversor no les podrà amortitzar», ha aclarit el cònsol.

Sandra Tudó, de la oposició al comú, va anunciar en el seu dia l’interès en assumir Arcalís per part del grup Mountain Peak Developments, però ella mateixa ha afirmat que no serà cap rival en el període d’al·legacions. «Tenim constància de que no en presentaran cap», ha apuntat.

Millora de la qualitat de vida

Aquesta notícia suposa un gran alliberament per a Ordino, que ja fa temps que busca una sortida a la gestió de l’estació i també a d’altres infraestructures encara enquistades com ara l’Auditori Nacional o Ordino Studios. Almenys aquesta és la lectura de Mortés: «És un canvi important i no només a nivell parroquial, sinó també de país». Però mirant portes endins, el cònsol major també sap que aquest moviment permetrà al comú deixar de destinar pressupostos per a l’estació i destinar aquests diners a altres inversions. «Els habitants de la parròquia també guanyaran en qualitat de vida», ha sentenciat.