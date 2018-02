La Policia obre una investigació per l’incendi al Punt de Trobada

La Policia ha decidit obrir una investigació per determinar quines han estat les causes de l’incendi que es va originar el dimarts a primera hora del matí al Punt de Trobada.

Segons fonts del cos de l’ordre, aquest és un protocol habitual d’actuació, principalment quan es tracta d’un succés del qual es desconeix l’origen i que podia haver estat de conseqüències catastròfiques. La veu d’alarma la va donar un membre de l’equip de Seguretat. Efectivament, el foc que va generar-se a la planta -1 passats dos quarts de set del matí, quan encara no havia arribat cap treballador, no té ara per ara cap explicació ni tampoc cap hipòtesi al respecte.

Els Bombers estan col·laborant amb la Policia en la investigació però els dos cossos treballen en silenci i sense donar informació fins que no s’aclareixi què va passar. El que sí que han assegurat és que de moment no hi ha cap denúncia feta, però que això no té res a veure amb que es decideixi obrir una investigació. Però qualsevol possibilitat està oberta. Tant que el foc hagi estat provocat com que hagi estat involuntari, més amb la polèmica que envolta el gran magatzem sobre la retirada del carril addicional per poder accedir al recinte o per sortir-ne en sentit a Andorra la Vella, i després de les negociacions del contracte de lloguer a principis d’aquest mes va acabar amb una sentència de la Batllia el divendres de la setmana passada. Aquest deia que els propietaris, la família Cachafeiro, havien d’abandonar el terreny en un termini màxim de 15 dies amb l’afegit de que suposaria l’acomiadament d’unes 400 persones, tot i que la direcció ha avisat que està totalment segura que el Tribunal Superior acceptarà el recurs d’apel·lació.