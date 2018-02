Duran s’estrenarà a Andorra

El BC MoraBanc Andorra es trobarà dissabte amb un Divina Seguros Joventut amb novetats a la banqueta, ja que ahir el club verd-i-negre destituïa a Diego Ocampo per la difícil situació a la classificació i feia públic l’acord amb Carles Duran. Al Principat, estan atents a aqueta circumstància i al que suposa.

La Penya suma 7 derrotes consecutives, que l’han portat a la penúltima posició de la Lliga Endesa, igualada amb el cuer, el Reial Betis Energía Plus. Per la presència de Duran, que va dirigir al RETAbet Bilbao fins a final de novembre quan va ser destituït, «serà un partit complicat. Molts jugadors estaran motivats per mostrar-se davant el nou entrenador», assegura Jaka Blazic, afegint que el fet de tenir nou tècnic «provocarà que canviïn la manera de jugar, però bona part del que pugui passar dependrà de nosaltres. Si ho fem agressiu, com hem fet als últims partits, podem obtenir la victòria».

El MoraBanc està en ratxa. Guanyar a conjunts com l’FC Barcelona Lassa, Montakit Fuenlabrada i Reial Madrid dona moral. «Ara mateix estem amb confiança i cadascú sap quin és el seu rol dins l’equip», i per vèncer, «la clau en aquests partits és que hem començat a jugar molt dur des del primer minut, no és el que vam fer en altres partits a casa i ens va tocar remuntar. Per tant, hem de ser agressius, i més davant la nostra gent, en defensa i no concedir bàsquets fàcils». D’aquesta manera, «si seguim en la línia podrem fer grans coses» fins a final de temporada.

Reacció

Després de les derrotes amb el San Pablo Burgos i el Movistar Estudiantes es va produir un canvi de xip que porta al moment actual. «Vam parlar per estar junts i vam demostrar gana i ambició en cada partit» a partir de llavors, sumant tres triomfs consecutius davant conjunts importants de la competició. L’aler eslovè admet que «quan jugues contra els millors equips d’Espanya sempre estàs preparat perquè vols mostrar que pots guanyar-los», i davant la resta, com en el cas del Joventut, s’ha de seguir millorant i «hem après dels errors» per no repetir-los. La plantilla un cop recuperi els lesionats tindrà overbooking, i des de la direcció esportiva ja s’ha anunciat que arribat el moment es produiran baixes. Per a Blazic, aquesta circumstància no afecta en el dia a dia dels jugadors: «La competència és bona».