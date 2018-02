La majoria veta una roda de premsa de l’oposició al Comú d'Encamp

Els quatre consellers de la minoria del Comú d’Encamp (Joan Sans, Pere Marsenyach, Jordi Troguet i Maribel Lafoz) van denunciar ahir que el cònsol major, Jordi Torres, els ha impedit celebrar avui un roda de premsa a la sala de premsa de casa comuna. «Vam sol·licitar poder fer una compareixença com a consellers de comú de la minoria i preveient que la sala podia estar ocupada ja demanàvem que ens poguessin facilitar un altre espai del comú», va detallar el conseller del PS, Joan Sans. El cònsol però els va denegar la sol·licitud sense donar-los cap argument. Per això van entrar un escrit a la secretaria general, però «la resposta ha estat el silenci absolut», va detallar Sans, que va lamentar que hauran de celebrar la roda de premsa a la porta del comú. Davant d’aquesta actuació va denunciar el què considera que és «el súmmum del despotisme, es pensa que això és casa seva».



Des del comú i veient les peticions d’informació fetes per la premsa es va respondre amb un comunicat: «El cònsol major entén que la sol·licitud rebuda per parts dels grups polítics de l’oposició no es correspon amb l’ús que tradicionalment s’ha donat a l’espai sol·licitat. La sala de premsa del comú té per objectiu acollir actes i presentacions de perfil i contingut institucionals i considerem que, en aquest cas concret, l’objecte de l’acció plantejada està directament vinculada a la política de partit». A més recordava que els grups comunals disposen d’espais de treball que poden utilitzar, també, per fer rodes de premsa. Alhora, es va emplaçar a regular els usos de l’espai «de forma consensuada».