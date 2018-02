Cinca culpa a idees «retorçades» la polèmica per les adjudicacions

La contractació per part del Govern de Toni Martí dels serveis informàtics d’Spai, l’empresa del seu germà, està del tot justificada i emparada per la llei, segons va assegurar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La denúncia que els sindicats de l’Administració pública van interposar dilluns a la fiscalia és fruit, segons el demòcrata, d’una «clara voluntat de posar permanentment en dubte el Govern», «enrarir l’ambient polític» i de «voler fer caure el cap de l’Executiu».



El titular de la cartera va considerar adequat el procediment d’adjudicació directa que es va emprendre des del 2015 i fins al gener passat i va subratllar que es va escollir Spai sense fer un concurs públic perquè l’empresa andorrana havia estat recomanada per IBM, la multinacional que va prestar els serveis de manteniment informàtic al sector públic des del 1974 i fins al 2015, quan va decidir deixar de treballar a Andorra per qüestions d’organització interna –molts dels informàtics es van jubilar i van prioritzar projectes amb altres clients fora del Principat. La designació «per escrit» d’Spai com a «partner oficial» d’IBM li va atorgar «l’especificitat tècnica» que permet prescindir de concursos públics, segons estableix un article de la Llei de contractació pública que Cinca va mencionar. «És l’única empresa que podia garantir els serveis», va apuntar el portaveu de l’Executiu.



Repercussió inesperada

El ministre va assegurar que ningú esperava que la licitació provoqués aquest enrenou ni els «pensaments retorçats» que s’estan posant sobre la taula des de la denúncia. A més, va recordar que l’adjudicació es va publicar al portal del BOPA, cosa que considera una mostra de «transparència»,«Quan el departament d’informàtica va fer la proposta d’adjudicació a Spai no se li va passar pel cap informar-ne al cap de Govern perquè ho va fer sota l’empara de la llei», va explicar. «La lliçó és que a banda de ser bons informàtics, també han de pensar en clau política», va lamentar Cinca.



Mentre el Govern de DA està recopilant tots els informes relatius a les contractacions per lliurar-los a la fiscalia, Ld’A va avisar ahir en un comunicat que posaran en marxa «les accions necessàries per obtenir l’aclariment d’aquestes pràctiques» en cas que el fiscal no actués d’ofici i en el més breu termini possible per conèixer si el Govern ha vulnerat la llei.