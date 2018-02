Bella Italia, l'autèntica cuina napolitana d'Encamp

De restaurants italians n’hi ha molts, però com el Bella Italia pocs en trobareu. Es d’ala més italià, o més ben dit Napolità, i es nota. Es nota perquè el seu propietari ja se n’encarrega que et quedi clar, i es nota perquè és molt diferent a la resta d’italians.

La seva premisa és que tot el que pugui ser fet a casa ho sigui i el que no, sigui de la millor qualitat possible: productes naturals, tot fresc i absolutament res congelat. Les masses o la pasta són fetes a la mateixa cuina i es nota. Ja t’ho adverteixen al demanar, hi ha plats que triguen una mica però l’espera val la pena, vol dir que els estan fent allà mateix.

Si trieu pasta fresca, no us perdeu la lasanya a la bolonyesa, un tomàquet suculent (italià per descomptat), formatge i bona carn. També podeu triar la de verdures, que també és deliciosa. Si trièssiu pizza, en té dues d’allò més espectaculars. La pizza calzone fregida, amb llardons a dins, és un plaer pel paladar, una experiència única i diferent. La pizza carbonara sorprèn només veure-la, un volcà de tallarines a la carbonara (sense crema de llet, amb ou, formatge i cansalada) i la pizza (al forn de llenya, és clar) al voltant, espectacular.

I les postres són d’un altre món, la nutella és l’estrella, en pizza, amb tiramisú o amb panacota. Deixeu-vos un raconet per poder-les gaudir, no us decepcionaràn. I si encara teniu espai, amb la pasta de la pizza fan els «strachetti», una barreja entre rosquilla i xurro deliciosa!

La nostra recomanació:

Tasta coses diferents sense por. Pregunta com estan fets els plats que a priori són tradicionals i deixa’t aconsellar per l’equip d’en Gaetano.

Ideal per… Àpats amb els amics, i celebracions de tot tipus.

Punts forts i punts febles:

El punt fort són els seus sorprenents plats, l’àmplia terrassa i l’aparcament propi. De punt feble destacaríem que no té servei a domicili (tot i que si que pots passar a recollir el que vulguis al local).

Av. Joan Martí 101

Encamp AD200

832 084