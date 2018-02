El Govern vol saber els dies de vaga amb més de 24 hores d’antelació

A diferència del que van proposar els sindicats de l’administració pública, el portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, considera que cal més d’un dia d’antelació per informar de les jornades concretes en què els treballadors públics faran vaga contra la reforma de la Funció Pública. Així ho va afirmar ahir després del Consell de Ministres, on també es va explicar que els ministeris ja treballen en la preparació dels mecanismes que hauran de garantir els serveis mínims durant les jornades en què hi haurà aturada, que es convocarà alguns dies d’entre el 19 de febrer i el 19 de març. Un cop estiguin enllestides les propostes des de Govern, es traslladaran a les organitzacions sindicals. El demòcrata va admetre que cal sustentar jurídicament tot el que té a veure amb el dret a la vaga al Principat i que a mesura que es vagin concretant els detalls de l’aturada, aniran gestionant com afrontar-ho.



Cinca va destacar que posaran més èmfasi en els serveis públics més bàsics, com els vinculats amb la seguretat, els bombers i l’educació. En tot cas, va assegurar que el Govern vol respectar el dret dels treballadors a reivindicar-se i, alhora, vol vetllar perquè els ciutadans disposin dels serveis més fonamentals. «Hauríem d’intentar facilitar la vida a les famílies», va assenyalar el demòcrata, posant l’exemple de l’afectació que es viurà a les escoles. El ministre va dir que s’hauria d’avisar dels dies de vaga amb prou temps d’antelació per evitar que els pares i les mares s’assabentin el dia abans que no poden dur els seus fills als col·legis.



D’altra banda, Cinca va mostrar comprensió cap als treballadors públics que es miren amb «recel» la nova reforma legislativa, pel fet que desconfien que s’acabin redactant els reglaments que han de desenvolupar la llei. «Puc entendre que hi hagi certa inquietud en l’àmbit dels sindicats de l’administració pública, perquè la llei del 2000 preveia moltes coses a desenvolupar per via reglamentària i és veritat que fins el 2011 no es va fer cap reglament», va apuntar Cinca, que va parlar de «deixadesa» i de «lentitud» al referir-se a l’elaboració de la darrera llei de la Funció Pública, impulsada pel Govern del PS.



Sobre la idea de retirar la nova reforma per recuperar els vots dels funcionaris descontents amb la nova norma, Cinca es va mostrar decidit a tirar-la endavant i es va negar a fer «càlculs especulatius». «El grup de DA té el mateix convenciment», va afirmar Cinca.