López, l’únic candidat que es presenta a les primàries del PS

Com ja es preveia des de poc després que el comitè directiu del PS aprovés el procés de primàries del partit, l’únic candidat que ha tingut interès a presentar-s’hi ha estat Pere López, l’actual líder de la formació socialdemòcrata. El conseller general, adscrit al grup mixt, ha de validar la seva candidatura en el termini d’una setmana. Per fer-ho, haurà de comptar amb un total de 25 firmes d’afiliats al PS, una xifra que representa prop del 10% del total de militants.



La comissió de candidatures es va reunir dimecres al vespre, l’últim dia per formalitzar les candidatures, per analitzar les propostes presentades per aspirar a ser el cap de la llista nacional en les properes eleccions generals. Ahir, en un comunicat, es va fer oficial que l’única proposta que va entrar a tràmit va ser la de López.

La proclamació, el 15 de febrer

Un cop s’hagin recopilat les signatures necessàries, la comissió convocarà una altra reunió per analitzar-les i validar-les. La trobada tindrà lloc el dijous 15 de febrer. Un cop s’enllesteixi el tràmit d’acceptar les firmes que avalin la proposta de López, se’l proclamarà guanyador de les primàries i, per tant, candidat del PS a cap de Govern en els propers comicis generals.



López ja va liderar la llista socialdemòcrata durant les eleccions de l’any 2015. També va aconseguir el mateix lloc després de ser el guanyador de les primeres primàries obertes a tota la ciutadania que se celebraven a Andorra. Des de la passada tardor, el conseller també és president de la formació. Abans, havia estat conseller del Comú de la Massana i ministre de Finances des del 2009 fins al 2011, amb el Govern del PS.



Si haguessin concorregut més polítics a les primàries, el procés hauria estat obert a tots els residents andorrans amb 16 anys o més, incloent els afiliats i els simpatitzants. El PS i Ld’A són els únics partits que fan primàries. El guanyador dels liberals, Jordi Gallardo, es va proclamar el passat desembre, després que també fos l’únic militant que va presentar proposta. No és el primer cop que en unes primàries del PS només es presenta un sol candidat. El mateix va passar durant les eleccions del 2011, quan Jaume Bartumeu, actual president d’SDP, va ser l’únic que va mostrar interès a poder ser el cap de Govern.