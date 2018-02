Una nova beca per estudiar el Consell General i les entitats del país

Pel que fa a la selecció final dels candidats, es valorarà, entre altres ítems, el projecte de tesi, l’interès que aquest pugui tenir pel ministeri i pel Consell General el treball proposat i es farà una entrevista presencial. Tot plegat tindrà una puntuació màxima de 100 punts i per ser adjudicada la beca s’hauran d’assolir un mínim de 60. «Abans que atorgar la beca per a un projecte dèbil, prefereixo deixar deserta la convocatòria», van sentenciar del ministre.

El síndic general, Vicenç Mateu, també es va expressar en la mateixa línia i va recordar que potser la societat andorrana ha estat massa temps preocupada pel desenvolupament econòmic «i no hem pensat sobre nosaltres mateixos ni hem reflexionat sobre qui som», informa l’ANA.

«Posem en marxa una peça clau de l’engranatge per potenciar els estudis històrics i polítics i que servirà per ajudar a construir una societat que aprengui de la seva història de cara als reptes del futur», va assenyalar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior durant la roda de premsa de presentació de la beca. El ministre també va voler felicitar de nou la creació del CEHiP perquè «ningú millor que nosaltres podrà estudiar i entendre la nostra pròpia realitat».

El nou ajut ha nascut sota el paraigües del recent creat Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP), que s’emmarca dins de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). La beca està dirigida a tots aquells estudiants que puguin acreditar estar preparats per afrontar un doctorat, amb la matrícula a estudis de doctorat o la presentació d’un professor director de tesi, per exemple. L’objectiu final de l’ajut és que l’alumne realitzi una tesi doctoral relacionada amb l’àmbit del Consell General o amb altres institucions polítiques i històriques. La compensació econòmica serà de 15.000 euros anuals (1.250 euros mensuals).

